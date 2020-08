Raiola prepara il doppio colpo: Balotelli e Bonaventura al Benevento?

Mino Raiola potrebbe consegnare un 'pacchetto' a sorpresa al Benevento: Bonaventura e Balotelli. Lo riporta 'La Repubblica'.

Una situazione presente simile ed un futuro che potrebbe vederli insieme a sorpresa. Giacomo Bonaventura ha lasciato il ed è libero di scegliere la sua prossima squadra da svincolato. Stesso discorso per Mario Balotelli, che ha rotto con il ed è a caccia di una nuova sfida.

Vi abbiamo raccontato di come il abbia già cercato Bonaventura: Pippo Inzaghi in persona si è esposto per il suo acquisto. Secondo 'Repubblica' Mino Raiola, agente di entrambi i calciatori, starebbe imbastendo la trattativa per portarli a Benevento tutti e due.

Pippo Inzaghi avrebbe chiamato Mario Balotelli per sondare il terreno e Mino Raiola potrebbe inserirlo nell'affare, più avviato, che già vede Bonaventura in trattativa con il Benevento.

Altre squadre

Il 'Corriere dello Sport' rilancia invece l'opzione dei Los Angeles Galaxy per Mario Balotelli, che in questo caso cambierebbe completamente aria dopo la parentesi in .