Inzaghi chiama Bonaventura al Benevento: "Potrebbe ritrovare la Nazionale"

A trentuno anni Jack Bonaventura si ritrova svincolato, dopo il mancato rinnovo con il . Tra i giocatori italiani più duttili degli ultimi anni, fa gola a diverse squadre, pronte a puntare su di lui per la prossima imminente annata. Tra i club interessati, anche il di Pippo Inzaghi.

L'allenatore del Benevento conosce bene Bonaventura per averlo allenato ai tempi del Milan ed ora punta su di lui per il 2020/2021. Il calciomercato e le prossime settimane potranno dire chi avrà avuto la meglio, ma intanto Inzaghi manda un chiaro messaggio al classe '89.

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Inzaghi chiama:

"Il Benevento potrebbe allungare la carriera di alcuni calciatori. Jack per esempio, venendo qui potrebbe ritrovare anche la Nazionale".

Bonaventura è un nome sicuramente importante per il Benevento, ma Inzaghi chiede calma:

"Sia chiaro. Chiunque venga, anche tra i giocatori esperti, deve essere funzionale al nostro progetto, non cerchiamo calciatori a caso".

Non gioca in Nazionale dal 2018, Bonaventura, quando scese in campo contro l' . Da allora causa infortuni e scelte tecniche diverse, il suo nome si è allontanato dalla casacca azzurra, nonostante possa tornare presto, considerando la duttilità per centrocampo e attacco.

Dopo sei anni al Milan, per Bonaventura si aprirà presto una nuova strada: resta da capire se seguirà Inzaghi al Benevento dopo cinque anni, oppure opterà per una delle tante altre squadre interessate alle sue prestazioni.