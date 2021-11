Quanto guadagna chi vince lo Scudetto e arriva nelle altre posizioni?

Certo, sollevare al cielo la coppa della Serie A è il grande obiettivo dei club del massimo campionato italiano. Oltre alla coppa in bacheca da sfoggiare e contare come riconoscimento in più, c'è comunque oltre. Di fatto vincere il trofeo di una determinata stagione fa guadagnare oltre che prestigio, anche diversi milioni.

Non c'è comunque una grossa differenza tra arrivare primo in Serie A e secondo, rispetto al 'mero' guadagno monetario. Il vero punto forte è il proprio nome sull'albo d'oro e il trofeo da esporre nella bacheca fisica e virtuale, considerando come il divario sia di pochi milioni.

QUANTI MILIONI ALLA SQUADRA CAMPIONE D'ITALIA?

Vincere la Serie A porta nelle casse del club Campione d'Italia poco più di 23 milioni di euro. Ventitre milioni e quattrocento mila euro provenienti dalla Lega per chi solleva il trofeo. Oltre a tale incasso, ci sono da considerare anche ulteriori 10 di ricavi per la qualificazione in Champions League.

Questi derivano dal Market Pool, tesoretto messo a disposizione dall'UEFA: si tratta della prima parte fissa, mentre la seconda viene ripartita a seconda del piazzamento nella stagione di Champions in corso.

QUANTO GUADAGNA LA SECONDA, TERZA E QUARTA CLASSIFICATA IN SERIE A?

Tra Scudetto e qualificazione alla Champions, i Campioni d'Italia ottengono 33,4 milioni di euro. La seconda in classifica non va così lontano: 26.6, di cui 19.4 relativamente al posizionamento in Serie A e 7.5 per il passaggio al massimo torneo europeo.

Più in basso la terza: 16.8 milioni dalla Lega e 5 dalla UEFA, con 21.8 totali utili a costruire l'annata successiva. Non è male nemmeno il quarto posto: 16.7, la prima sotto quota venti milioni, formati dai 2.5 dell'UEFA e dai 14.2 del torneo italiano.

DAL QUINTO AL 17ESIMO POSTO: I MILIONI

Ottengono più di dieci milioni di euro dalla stagione precedente anche le squadre che volano in Europa League dal quinto al sesto posto, rispettivamente 12.5 e 10.9. Il market pool in questo caso non stila una classifica considerando il piazzamento nell'annata, visto che le squadre di Europa League partono con lo stesso tesoretto, escludendo la vincitrice del torneo nella stagione precedente e i Campioni della Coppa Nazionale.

Le squadre che partecipano alla fase a gironi, dunque quinta e sesta di Serie A, ottengono 3,63 milioni ciascuna: arrivare in tale posizione in campionato ha dunque come guadagno totale 16 milioni e 14,5.

La settima di Serie A, che di fatto partecipa alla Conference League, arriva fino a poco più di 12 milioni di euro, in caso di qualificazione ai gironi della nuova coppa europea.

5) 12,5 milioni

6) 10,9 milioni

7) 9,3 milioni

8) 8,3 milioni

9) 7,4 milioni

10) 6,3 milioni

11) 5,5 milioni

12) 5 milioni

13) 4,6 milioni

14) 4,1 milioni

15) 3,6 milioni

16) 3,2 milioni

17) 2,8 milioni

LE RETROCESSE: IL PARACADUTE

La 18esima classificata della Serie A ottiene 2,2 milioni, la 19esima 1.6 e la ventesima e ultima appena 900.000 euro. C'è però da considerare come la Lega 'aiuti' le squadre retrocesse con il famoso paracadute, che può variare a seconda di quante stagioni nel massimo campionato sono state disputate in precedenza.

Il paracadute può essere di 25, 15 o 10 milioni di euro, a seconda, rispettivamente, di una retrocessione dopo quattro stagioni di Serie A, due o una. In pratica, una squadra che arriva 18esima in Serie A, dopo quattro o più stagioni nel massimo campionato, arriva ad ottenere 27.2 milioni di euro. Ovvero più della seconda classificata.