Quante Champions League ha vinto il Liverpool? Finali giocate e ultimo titolo

Non sono poi molte le squadre che possono fregiarsi del titolo di Campione d'Europa, con una Champions League in bacheca. Man mano che si sale con il numero di trofei vinti, le compagini si riducono. Solamente cinque hanno almeno cinque trofei nel proprio palmares: tra queste il Liverpool.

Tra le squadre più importanti della storia, non solo del calcio inglese, il Liverpool è la quarta squadra per finali giocate nella storia della competizione. Non tutte però hanno portato ad un successo, anche se la maggioranza sì. Una delle gare, contro il Milan, risulta essere probabilmente la più scioccante e famosa del torneo.

LE CHAMPIONS VINTE DAL LIVERPOOL

Il Liverpool è la terza squadra per numero di Champions League vinte, la migliore delle compagini britanniche: sei coppe conquistate. Solamente il Real Madrid (13 trofei) e il Milan (7), hanno conquistato più titoli. Alla pari della squadra inglese il Bayern Monaco, anch'essa con sei successi. I bavaresi hanno però giocato più finali.

L'ULTIMA CHAMPIONS LEAGUE VINTA DAL LIVERPOOL

Nel maggio 2019, in finale contro il Tottenham, il Liverpool di Klopp, Salah, Firmino e Mané ha conquistato la sua ultima Champions League. Nell'ultimo atto del torneo, tutto inglese, del primo giugno, sono stati decisivi Origi e Salah. 2-0 e sesto successo per i Reds.

QUANTE FINALI HA GIOCATO IL LIVERPOOL?

Oltre ai successi, il Liverpool ha perso anche tre finali. Le Champions League vinte sono arrivate nel 1977, nel 1978, nel 1981, nel 1984, nel 2005 e nel 2019. Sconfitte, invece, nel 1985 contro la Juventus, nel 2007 contro il Milan e nel 2018 contro il Real Madrid.

1977, vittoria 3-1 contro il Borussia Monchengladbach

1978, vittoria 1-0 contro il Bruges

1981, vittoria 1-0 contro il Real Madrid

1984, vittoria 4-2 ai rigori contro la Roma

1985, sconfitta 1-0 contro la Juventus

2005, vittoria 3-2 ai rigori contro il Milan

2007, sconfitta 2-1 contro il Milan

2018, sconfitta 3-1 contro il Real Madrid

2019, vittoria 2-0 contro il Tottenham

Le finali giocate dal Liverpool contro le italiane sono probabilmente le più famose. Quella conquistata ai rigori contro la Roma, quella persa nella tragica serata dell'Heysel contro la Juventus, quella del 2007 contro il Milan, teatro della rivincita rossonera ad Atene.

Rivincita relativa alla sconfitta del Milan due anni prima. La storia è nota: a Istanbul il Milan va in vantaggio 3-0 nel primo tempo, nella rirpesa il Liverpool rimonta, portando la gara ai supplementari e dunque ai rigori. Dagli undici metri Dudek balla, Shevchenko sbaglia. Dando ai Reds il titolo ventuno anni dopo l'ultima volta.