Quando inizia la Serie A 2022/2023? Date e cosa succede quando ci saranno i Mondiali

La Serie A 2021/2022 si è chiusa il 22 maggio, con la vittoria del Milan. Per le venti squadre del massimo campionato iniziano ora le vacanze, prima di tornare in campo per la nuova stagione. Un'annata 2022/2023 che sarà caratterizzata da una sosta autunnale in virtù dei Mondiali.

Alcune settimane senza allenamenti, dunque il raduno, il ritiro e le amichevoli per preparare la stagione che prenderà il via come di consueto nell'estate 2022 per poi terminare nella primavera del 2023. L'avvio dell'annata sarà il giorno della presentazione dei calendari, da cui poi partiranno i 38 turni previsti.

QUANDO INIZIA LA SERIE A 2022/2023?

Il 13 e 14 agosto 2022. Squadre in campo a Ferragosto dunque, per un campionato che prenderà il via una settimana prima di quello 2021/2022. Stavolta infatti non ci sarà nessun Europeo e Mondiale in estate, visto che il torneo qatariota si giocherà per la prima volta nella storia a novembre. Ad agosto si giocheranno ben quattro turni di campionato, così da velocizzare in vista della sosta per i Mondiali.

COSA SUCCEDE QUANDO SI GIOCHERANNO I MONDIALI? LA SOSTA

La Serie A si fermerà a lungo. Di solito il campionato italiano va in pausa tra fine dicembre e inizio gennaio, ma visto e considerando come i Mondiali si giochino tra metà novembre e metà dicembre, il torneo 2022/2023 non verrà giocato tra il 13 novembre e il 4 gennaio. Insomma, praticamente due mesi senza Serie A.

QUANDO FINISCE LA SERIE A 2022/2023?

Il 4 giugno 2023 si chiuderà il sipario sulla stagione. Stavolta nessuna conclusione a fine maggio, ma bensì un po' più avanti vista la lunga sosta per i Mondiali qatarioti. A quel punto, dopo la 38esima giornata, ci saranno i nuovi verdetti del campionato di Serie A: dai Campioni d'Italia alle squadre retrocesse. Un'altra annata in più.