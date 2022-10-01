Calendario Serie A 2022/2023: date, orari e risultati delle partite

La Serie A 2022/2023 si gioca da agosto a giugno. Tutte le partite delle 38 giornate di campionato, con anticipi, posticipi e orari che verranno confermati man mano nel corso della stagione. A novembre il torneo andrà in pausa per poi riprendere a gennaio in virtù dei Mondiali.
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CALENDARIO SERIE A 2022/2023
1ª GIORNATA (13-15 agosto 2022)
- MILAN-UDINESE 4-2
- SAMPDORIA-ATALANTA 0-2
- LECCE-INTER 1-2
- MONZA-TORINO 1-2
- FIORENTINA-CREMONESE 3-2
- LAZIO-BOLOGNA 2-1
- SALERNITANA-ROMA 0-1
- SPEZIA-EMPOLI 1-0
- VERONA-NAPOLI 2-5
- JUVENTUS-SASSUOLO 3-0
2ª GIORNATA (20-22 agosto 2022)
- TORINO-LAZIO 0-0
- UDINESE-SALERNITANA 0-0
- INTER-SPEZIA 3-0
- SASSUOLO-LECCE 1-0
- EMPOLI-FIORENTINA 0-0
- NAPOLI-MONZA 4-0
- ATALANTA-MILAN 1-1
- BOLOGNA-VERONA 1-1
- ROMA-CREMONESE 1-0
- SAMPDORIA-JUVENTUS 0-0
3ª GIORNATA (26-28 agosto 2022)
- MONZA-UDINESE 1-2
- LAZIO-INTER 3-1
- CREMONESE-TORINO 1-2
- JUVENTUS-ROMA 1-1
- MILAN-BOLOGNA 2-0
- SPEZIA-SASSUOLO 2-2
- VERONA-ATALANTA 0-1
- SALERNITANA-SAMPDORIA 4-0
- FIORENTINA-NAPOLI 0-0
- LECCE-EMPOLI 1-1
4ª GIORNATA (30 agosto-1 settembre 2022)
- SASSUOLO-MILAN 0-0
- INTER-CREMONESE 3-1
- ROMA-MONZA 3-0
- EMPOLI-VERONA 1-1
- SAMPDORIA-LAZIO 1-1
- UDINESE-FIORENTINA 1-0
- JUVENTUS-SPEZIA 2-0
- NAPOLI-LECCE 1-1
- ATALANTA-TORINO 3-1
- BOLOGNA-SALERNITANA 1-1
5ª GIORNATA (3-5 settembre 2022)
- FIORENTINA-JUVENTUS 1-1
- MILAN-INTER 3-2
- LAZIO-NAPOLI 1-2
- CREMONESE-SASSUOLO 0-0
- SPEZIA-BOLOGNA 2-2
- VERONA-SAMPDORIA 2-1
- UDINESE-ROMA 4-0
- MONZA-ATALANTA 0-2
- SALERNITANA-EMPOLI 2-2
- TORINO-LECCE 1-0
6ª GIORNATA (10-12 settembre 2022)
- NAPOLI-SPEZIA 1-0
- INTER-TORINO 1-0
- SAMPDORIA-MILAN 1-2
- ATALANTA-CREMONESE 1-1
- BOLOGNA-FIORENTINA 2-1
- LECCE-MONZA 1-1
- SASSUOLO-UDINESE 1-3
- LAZIO-VERONA 2-0
- JUVENTUS-SALERNITANA 2-2
- EMPOLI-ROMA 1-2
7ª GIORNATA (16-18 settembre 2022)
- SALERNITANA-LECCE 1-2
- BOLOGNA-EMPOLI 0-1
- SPEZIA-SAMPDORIA 2-1
- TORINO-SASSUOLO 0-1
- UDINESE-INTER 3-1
- CREMONESE-LAZIO 0-4
- FIORENTINA-VERONA 2-0
- MONZA-JUVENTUS 1-0
- ROMA-ATALANTA 0-1
- MILAN-NAPOLI 1-2
8ª GIORNATA (1-3 ottobre 2022)
- NAPOLI-TORINO 3-1
- INTER-ROMA, sabato 1 ottobre 18:00 [DAZN]
- EMPOLI-MILAN, sabato 1 ottobre 20:45 [DAZN-SKY]
- LAZIO-SPEZIA, domenica 2 ottobre 12:30 [DAZN-SKY]
- LECCE-CREMONESE, domenica 2 ottobre 15:00 [DAZN]
- SAMPDORIA-MONZA, domenica 2 ottobre 15:00 [DAZN]
- SASSUOLO-SALERNITANA, domenica 2 ottobre 15:00 [DAZN]
- ATALANTA-FIORENTINA, domenica 2 ottobre 18:00 [DAZN]
- JUVENTUS-BOLOGNA, domenica 2 ottobre 20:45 [DAZN]
- VERONA-UDINESE, lunedì 3 ottobre 20:45 [DAZN-SKY]
9ª GIORNATA (8-10 ottobre 2022)
- SASSUOLO-INTER, sabato 8 ottobre 15:00 [DAZN]
- MILAN-JUVENTUS, sabato 8 ottobre 18:00 [DAZN]
- BOLOGNA-SAMPDORIA, sabato 8 ottobre 20:45 [DAZN-SKY]
- TORINO-EMPOLI, domenica 9 ottobre 12:30 [DAZN-Sky]
- MONZA-SPEZIA, domenica 9 ottobre 15:00 [DAZN]
- SALERNITANA-VERONA, domenica 9 ottobre 15:00 [DAZN]
- UDINESE-ATALANTA, domenica 9 ottobre 15:00 [DAZN]
- CREMONESE-NAPOLI, domenica 9 ottobre 18:00 [DAZN]
- ROMA-LECCE, domenica 9 ottobre 20:45 [DAZN]
- FIORENTINA-LAZIO, lunedì 10 ottobre 20:45 [DAZN-Sky]
10ª GIORNATA (15-17 ottobre 2022)
- EMPOLI-MONZA, sabato 15 ottobre 15:00 [DAZN]
- TORINO-JUVENTUS, sabato 15 ottobre 18:00 [DAZN]
- ATALANTA-SASSUOLO, sabato 15 ottobre 20:45 [DAZN-Sky]
- INTER-SALERNITANA, domenica 16 ottobre 12:30 [DAZN-Sky]
- LAZIO-UDINESE, domenica 16 ottobre 15:00 [DAZN]
- SPEZIA-CREMONESE, domenica 16 ottobre 15:00 [DAZN]
- NAPOLI-BOLOGNA, domenica 16 ottobre 18:00 [DAZN]
- VERONA-MILAN, domenica 16 ottobre 20:45 [DAZN]
- SAMPDORIA-ROMA, lunedì 17 ottobre 18:30 [DAZN]
- LECCE-FIORENTINA, lunedì 17 ottobre 20:45 [DAZN-Sky]
11ª GIORNATA (21-24 ottobre 2022)
- JUVENTUS-EMPOLI, venerdì 21 ottobre 20:45 [DAZN]
- SALERNITANA-SPEZIA, sabato 22 ottobre 15:00 [DAZN]
- MILAN-MONZA, sabato 22 ottobre 18:00 [DAZN]
- FIORENTINA-INTER, sabato 22 ottobre 20:45 [DAZN-Sky]
- UDINESE-TORINO, domenica 23 ottobre 12:30 [DAZN-Sky]
- BOLOGNA-LECCE, domenica 23 ottobre 15:00 [DAZN]
- ATALANTA-LAZIO, domenica 23 ottobre 18:00 [DAZN]
- ROMA-NAPOLI, domenica 23 ottobre 20:45 [DAZN]
- CREMONESE-SAMPDORIA, lunedì 24 ottobre 18:30 [DAZN]
- SASSUOLO-VERONA, lunedì 24 ottobre 20:45 [DAZN-Sky]
12ª GIORNATA (29 ottobre-31 ottobre 2022)
- NAPOLI-SASSUOLO, sabato 29 ottobre ore 15:00 [DAZN]
- LECCE-JUVENTUS, sabato 29 ottobre ore 18:00 [DAZN]
- INTER-SAMPDORIA, sabato 29 ottobre ore 20:45 [DAZN-Sky]
- EMPOLI-ATALANTA, domenica 30 ottobre ore 12:30 [DAZN-Sky]
- CREMONESE-UDINESE, domenica 30 ottobre ore 15:00 [DAZN]
- SPEZIA-FIORENTINA, domenica 30 ottobre ore 15:00 [DAZN]
- LAZIO-SALERNITANA, domenica 30 ottobre ore 18:00 [DAZN]
- TORINO-MILAN, domenica 30 ottobre ore 20:45 [DAZN]
- VERONA-ROMA, lunedì 31 ottobre ore 18:30 [DAZN]
- MONZA-BOLOGNA, lunedì 31 ottobre ore 20:45 [DAZN-Sky]
13ª GIORNATA (4-6 novembre 2022)
- UDINESE-LECCE, venerdì 4 novembre 20:45 [DAZN-Sky]
- EMPOLI-SASSUOLO, sabato 5 novembre 15:00 [DAZN]
- SALERNITANA-CREMONESE, sabato 5 novembre 15:00 [DAZN]
- ATALANTA-NAPOLI, sabato 5 novembre 18:00 [DAZN]
- MILAN-SPEZIA, sabato 5 novembre 20:45 [DAZN-Sky]
- BOLOGNA-TORINO, domenica 6 novembre 12:30 [DAZN-Sky]
- MONZA-VERONA, domenica 6 novembre 15:00 [DAZN]
- SAMPDORIA-FIORENTINA, domenica 6 novembre 15:00 [DAZN]
- ROMA-LAZIO, domenica 6 novembre 18:00 [DAZN]
- JUVENTUS-INTER, domenica 6 novembre 20:45 [DAZN]
14ª GIORNATA (8-10 novembre 2022)
- NAPOLI-EMPOLI, martedì 8 novembre 18:30 [DAZN]
- SPEZIA-UDINESE, martedì 8 novembre 18:30 [DAZN]
- CREMONESE-MILAN, martedì 8 novembre 20:45 [DAZN]
- LECCE-ATALANTA, mercoledì 9 novembre 18:30 [DAZN]
- SASSUOLO-ROMA, mercoledì 9 novembre 18:30 [DAZN]
- FIORENTINA-SALERNITANA, mercoledì 9 novembre 20:45 [DAZN]
- INTER-BOLOGNA, mercoledì 9 novembre 20:45 [DAZN]
- TORINO-SAMPDORIA, mercoledì 9 novembre 20:45 [DAZN-Sky]
- VERONA-JUVENTUS giovedì 10 novembre 18:30 [DAZN-Sky]
- LAZIO-MONZA, giovedì 10 novembre 20:45 [DAZN-Sky]
15ª GIORNATA (11-13 novembre 2022)
- EMPOLI-CREMONESE, venerdì 11 novembre 20:45 [DAZN-Sky]
- NAPOLI-UDINESE, sabato 12 novembre 15:00 [DAZN]
- SAMPDORIA-LECCE, sabato 12 novembre 18:00 [DAZN]
- BOLOGNA-SASSUOLO, sabato 12 novembre 20:45 [DAZN-Sky]
- ATALANTA-INTER, domenica 13 novembre 12:30 [DAZN-Sky]
- VERONA-SPEZIA, domenica 13 novembre 15:00 [DAZN]
- MONZA-SALERNITANA, domenica 13 novembre 15:00 [DAZN]
- ROMA-TORINO, domenica 13 novembre 15:00 [DAZN]
- MILAN-FIORENTINA, domenica 13 novembre 18:00 [DAZN]
- JUVENTUS-LAZIO, domenica 13 novembre 20:45 [DAZN]
16ª GIORNATA (4 gennaio 2023)
- SALERNITANA-MILAN, mercoledì 4 gennaio 12:30 [DAZN-Sky]
- SASSUOLO-SAMPDORIA, mercoledì 4 gennaio 12:30 [DAZN]
- SPEZIA-ATALANTA, mercoledì 4 gennaio 14:30 [DAZN]
- TORINO-VERONA, mercoledì 4 gennaio 14:30 [DAZN]
- LECCE-LAZIO, mercoledì 4 gennaio 16:30 [DAZN-Sky]
- ROMA-BOLOGNA, mercoledì 4 gennaio 16:30 [DAZN]
- CREMONESE-JUVENTUS, mercoledì 4 gennaio 18:30 [DAZN]
- FIORENTINA-MONZA, mercoledì 4 gennaio 18:30 [DAZN-Sky]
- INTER-NAPOLI, mercoledì 4 gennaio 20:45 [DAZN]
- UDINESE-EMPOLI, mercoledì 4 gennaio 20:45 [DAZN]
17ª GIORNATA (8 gennaio 2023)
- BOLOGNA-ATALANTA
- FIORENTINA-SASSUOLO
- JUVENTUS-UDINESE
- LAZIO-EMPOLI
- MILAN-ROMA
- MONZA-INTER
- SALERNITANA-TORINO
- SAMPDORIA-NAPOLI
- SPEZIA-LECCE
- VERONA-CREMONESE
18ª GIORNATA (15 gennaio 2023)
- ATALANTA-SALERNITANA
- CREMONESE-MONZA
- EMPOLI-SAMPDORIA
- INTER-VERONA
- LECCE-MILAN
- NAPOLI-JUVENTUS
- ROMA-FIORENTINA
- SASSUOLO-LAZIO
- TORINO-SPEZIA
- UDINESE-BOLOGNA
19ª GIORNATA (22 gennaio 2023)
- BOLOGNA-CREMONESE
- FIORENTINA-TORINO
- INTER-EMPOLI
- JUVENTUS-ATALANTA
- LAZIO-MILAN
- MONZA-SASSUOLO
- SALERNITANA-NAPOLI
- SAMPDORIA-UDINESE
- SPEZIA-ROMA
- VERONA-LECCE
20ª GIORNATA (29 gennaio 2023)
- ATALANTA-SAMPDORIA
- BOLOGNA-SPEZIA
- CREMONESE-INTER
- EMPOLI-TORINO
- JUVENTUS-MONZA
- LAZIO-FIORENTINA
- LECCE-SALERNITANA
- MILAN-SASSUOLO
- NAPOLI-ROMA
- UDINESE-VERONA
21ª GIORNATA (5 febbraio 2023)
- CREMONESE-LECCE
- FIORENTINA-BOLOGNA
- INTER-MILAN
- MONZA-SAMPDORIA
- ROMA-EMPOLI
- SALERNITANA-JUVENTUS
- SASSUOLO-ATALANTA
- SPEZIA-NAPOLI
- TORINO-UDINESE
- VERONA-LAZIO
22ª GIORNATA (12 febbraio 2023)
- BOLOGNA-MONZA
- EMPOLI-SPEZIA
- JUVENTUS-FIORENTINA
- LAZIO-ATALANTA
- LECCE-ROMA
- MILAN-TORINO
- NAPOLI-CREMONESE
- SAMPDORIA-INTER
- UDINESE-SASSUOLO
- VERONA-SALERNITANA
23ª GIORNATA (19 febbraio 2023)
- ATALANTA-LECCE
- FIORENTINA-EMPOLI
- INTER-UDINESE
- MONZA-MILAN
- ROMA-VERONA
- SALERNITANA-LAZIO
- SAMPDORIA-BOLOGNA
- SASSUOLO-NAPOLI
- SPEZIA-JUVENTUS
- TORINO-CREMONESE
24ª GIORNATA (26 febbraio 2023)
- BOLOGNA-INTER
- CREMONESE-ROMA
- EMPOLI-NAPOLI
- JUVENTUS-TORINO
- LAZIO-SAMPDORIA
- LECCE-SASSUOLO
- MILAN-ATALANTA
- SALERNITANA-MONZA
- UDINESE-SPEZIA
- VERONA-FIORENTINA
25ª GIORNATA (5 marzo 2023)
- ATALANTA-UDINESE
- FIORENTINA-MILAN
- INTER-LECCE
- MONZA-EMPOLI
- NAPOLI-LAZIO
- ROMA-JUVENTUS
- SAMPDORIA-SALERNITANA
- SASSUOLO-CREMONESE
- SPEZIA-VERONA
- TORINO-BOLOGNA
26ª GIORNATA (12 marzo 2023)
- BOLOGNA-LAZIO
- CREMONESE-FIORENTINA
- EMPOLI-UDINESE
- JUVENTUS-SAMPDORIA
- LECCE-TORINO
- MILAN-SALERNITANA
- NAPOLI-ATALANTA
- ROMA-SASSUOLO
- SPEZIA-INTER
- VERONA-MONZA
27ª GIORNATA (19 marzo 2023)
- ATALANTA-EMPOLI
- FIORENTINA-LECCE
- INTER-JUVENTUS
- LAZIO-ROMA
- MONZA-CREMONESE
- SALERNITANA-BOLOGNA
- SAMPDORIA-VERONA
- SASSUOLO-SPEZIA
- TORINO-NAPOLI
- UDINESE-MILAN
28ª GIORNATA (2 aprile 2023)
- BOLOGNA-UDINESE
- CREMONESE-ATALANTA
- EMPOLI-LECCE
- INTER-FIORENTINA
- JUVENTUS-VERONA
- MONZA-LAZIO
- NAPOLI-MILAN
- ROMA-SAMPDORIA
- SASSUOLO-TORINO
- SPEZIA-SALERNITANA
29ª GIORNATA (8 aprile 2023)
- ATALANTA-BOLOGNA
- FIORENTINA-SPEZIA
- LAZIO-JUVENTUS
- LECCE-NAPOLI
- MILAN-EMPOLI
- SALERNITANA-INTER
- SAMPDORIA-CREMONESE
- TORINO-ROMA
- UDINESE-MONZA
- VERONA-SASSUOLO
30ª GIORNATA (16 aprile 2023)
- BOLOGNA-MILAN
- CREMONESE-EMPOLI
- FIORENTINA-ATALANTA
- INTER-MONZA
- LECCE-SAMPDORIA
- NAPOLI-VERONA
- ROMA-UDINESE
- SASSUOLO-JUVENTUS
- SPEZIA-LAZIO
- TORINO-SALERNITANA
31ª GIORNATA (23 aprile 2023)
- ATALANTA-ROMA
- EMPOLI-INTER
- JUVENTUS-NAPOLI
- LAZIO-TORINO
- MILAN-LECCE
- MONZA-FIORENTINA
- SALERNITANA-SASSUOLO
- SAMPDORIA-SPEZIA
- UDINESE-CREMONESE
- VERONA-BOLOGNA
32ª GIORNATA (30 aprile 2023)
- BOLOGNA-JUVENTUS
- CREMONESE-VERONA
- FIORENTINA-SAMPDORIA
- INTER-LAZIO
- LECCE-UDINESE
- NAPOLI-SALERNITANA
- ROMA-MILAN
- SASSUOLO-EMPOLI
- SPEZIA-MONZA
- TORINO-ATALANTA
33ª GIORNATA (3 maggio 2023)
- ATALANTA-SPEZIA
- EMPOLI-BOLOGNA
- JUVENTUS-LECCE
- LAZIO-SASSUOLO
- MILAN-CREMONESE
- MONZA-ROMA
- SALERNITANA-FIORENTINA
- SAMPDORIA-TORINO
- UDINESE-NAPOLI
- VERONA-INTER
34ª GIORNATA (7 maggio 2023)
- ATALANTA-JUVENTUS
- CREMONESE-SPEZIA
- EMPOLI-SALERNITANA
- LECCE-VERONA
- MILAN-LAZIO
- NAPOLI-FIORENTINA
- ROMA-INTER
- SASSUOLO-BOLOGNA
- TORINO-MONZA
- UDINESE-SAMPDORIA
35ª GIORNATA (14 maggio 2023)
- BOLOGNA-ROMA
- FIORENTINA-UDINESE
- INTER-SASSUOLO
- JUVENTUS-CREMONESE
- LAZIO-LECCE
- MONZA-NAPOLI
- SALERNITANA-ATALANTA
- SAMPDORIA-EMPOLI
- SPEZIA-MILAN
- VERONA-TORINO
36ª GIORNATA (21 maggio 2023)
- ATALANTA-VERONA
- CREMONESE-BOLOGNA
- EMPOLI-JUVENTUS
- LECCE-SPEZIA
- MILAN-SAMPDORIA
- NAPOLI-INTER
- ROMA-SALERNITANA
- SASSUOLO-MONZA
- TORINO-FIORENTINA
- UDINESE-LAZIO
Scelti da Goal
37ª GIORNATA (28 maggio 2023)
- BOLOGNA-NAPOLI
- FIORENTINA-ROMA
- INTER-ATALANTA
- JUVENTUS-MILAN
- LAZIO-CREMONESE
- MONZA-LECCE
- SALERNITANA-UDINESE
- SAMPDORIA-SASSUOLO
- SPEZIA-TORINO
- VERONA-EMPOLI
38ª GIORNATA (4 giugno 2023)
- ATALANTA-MONZA
- CREMONESE-SALERNITANA
- EMPOLI-LAZIO
- LECCE-BOLOGNA
- MILAN-VERONA
- NAPOLI-SAMPDORIA
- ROMA-SPEZIA
- SASSUOLO-FIORENTINA
- TORINO-INTER
- UDINESE-JUVENTUS