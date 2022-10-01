Calendario Serie A 2022/2023: date, orari e risultati delle partite

Redazione Goal Italia|
Serie A trophyGetty
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Il calendario completo della Serie A 22/23: tutte le date e gli orari via via confermati di Juventus, Inter, Milan e delle venti squadre in gioco.

La Serie A 2022/2023 si gioca da agosto a giugno. Tutte le partite delle 38 giornate di campionato, con anticipi, posticipi e orari che verranno confermati man mano nel corso della stagione. A novembre il torneo andrà in pausa per poi riprendere a gennaio in virtù dei Mondiali.

 

 

CALENDARIO SERIE A 2022/2023

1ª GIORNATA (13-15 agosto 2022)

  • MILAN-UDINESE 4-2
  • SAMPDORIA-ATALANTA 0-2
  • LECCE-INTER 1-2
  • MONZA-TORINO 1-2
  • FIORENTINA-CREMONESE 3-2
  • LAZIO-BOLOGNA 2-1
  • SALERNITANA-ROMA 0-1
  • SPEZIA-EMPOLI 1-0
  • VERONA-NAPOLI 2-5
  • JUVENTUS-SASSUOLO 3-0

2ª GIORNATA (20-22 agosto 2022)

  • TORINO-LAZIO 0-0
  • UDINESE-SALERNITANA 0-0
  • INTER-SPEZIA 3-0
  • SASSUOLO-LECCE 1-0
  • EMPOLI-FIORENTINA 0-0
  • NAPOLI-MONZA 4-0
  • ATALANTA-MILAN 1-1
  • BOLOGNA-VERONA 1-1
  • ROMA-CREMONESE 1-0
  • SAMPDORIA-JUVENTUS 0-0

3ª GIORNATA (26-28 agosto 2022)

  • MONZA-UDINESE 1-2
  • LAZIO-INTER 3-1
  • CREMONESE-TORINO 1-2
  • JUVENTUS-ROMA 1-1
  • MILAN-BOLOGNA 2-0
  • SPEZIA-SASSUOLO 2-2
  • VERONA-ATALANTA 0-1
  • SALERNITANA-SAMPDORIA 4-0
  • FIORENTINA-NAPOLI 0-0
  • LECCE-EMPOLI 1-1

4ª GIORNATA (30 agosto-1 settembre 2022)

  • SASSUOLO-MILAN 0-0
  • INTER-CREMONESE 3-1
  • ROMA-MONZA 3-0
  • EMPOLI-VERONA 1-1
  • SAMPDORIA-LAZIO 1-1
  • UDINESE-FIORENTINA 1-0
  • JUVENTUS-SPEZIA 2-0
  • NAPOLI-LECCE 1-1
  • ATALANTA-TORINO 3-1
  • BOLOGNA-SALERNITANA 1-1

5ª GIORNATA (3-5 settembre 2022)

  • FIORENTINA-JUVENTUS 1-1
  • MILAN-INTER 3-2
  • LAZIO-NAPOLI 1-2
  • CREMONESE-SASSUOLO 0-0
  • SPEZIA-BOLOGNA 2-2
  • VERONA-SAMPDORIA 2-1
  • UDINESE-ROMA 4-0
  • MONZA-ATALANTA 0-2
  • SALERNITANA-EMPOLI 2-2
  • TORINO-LECCE 1-0

6ª GIORNATA (10-12 settembre 2022)

  • NAPOLI-SPEZIA 1-0
  • INTER-TORINO 1-0
  • SAMPDORIA-MILAN 1-2
  • ATALANTA-CREMONESE 1-1
  • BOLOGNA-FIORENTINA 2-1
  • LECCE-MONZA 1-1
  • SASSUOLO-UDINESE 1-3
  • LAZIO-VERONA 2-0
  • JUVENTUS-SALERNITANA 2-2
  • EMPOLI-ROMA 1-2

7ª GIORNATA (16-18 settembre 2022)

  • SALERNITANA-LECCE 1-2
  • BOLOGNA-EMPOLI 0-1
  • SPEZIA-SAMPDORIA 2-1
  • TORINO-SASSUOLO 0-1
  • UDINESE-INTER 3-1
  • CREMONESE-LAZIO 0-4
  • FIORENTINA-VERONA 2-0
  • MONZA-JUVENTUS 1-0
  • ROMA-ATALANTA 0-1
  • MILAN-NAPOLI 1-2

8ª GIORNATA (1-3 ottobre 2022)

  • NAPOLI-TORINO 3-1
  • INTER-ROMA, sabato 1 ottobre 18:00 [DAZN]
  • EMPOLI-MILAN, sabato 1 ottobre 20:45 [DAZN-SKY]
  • LAZIO-SPEZIA, domenica 2 ottobre 12:30 [DAZN-SKY]
  • LECCE-CREMONESE, domenica 2 ottobre 15:00 [DAZN]
  • SAMPDORIA-MONZA, domenica 2 ottobre 15:00 [DAZN]
  • SASSUOLO-SALERNITANA, domenica 2 ottobre 15:00 [DAZN]
  • ATALANTA-FIORENTINA, domenica 2 ottobre 18:00 [DAZN]
  • JUVENTUS-BOLOGNA, domenica 2 ottobre 20:45 [DAZN]
  • VERONA-UDINESE, lunedì 3 ottobre 20:45 [DAZN-SKY]

9ª GIORNATA (8-10 ottobre 2022)

  • SASSUOLO-INTER, sabato 8 ottobre 15:00 [DAZN]
  • MILAN-JUVENTUS, sabato 8 ottobre 18:00 [DAZN]
  • BOLOGNA-SAMPDORIA, sabato 8 ottobre 20:45 [DAZN-SKY]
  • TORINO-EMPOLI, domenica 9 ottobre 12:30 [DAZN-Sky]
  • MONZA-SPEZIA, domenica 9 ottobre 15:00 [DAZN]
  • SALERNITANA-VERONA, domenica 9 ottobre 15:00 [DAZN]
  • UDINESE-ATALANTA, domenica 9 ottobre 15:00 [DAZN]
  • CREMONESE-NAPOLI, domenica 9 ottobre 18:00 [DAZN]
  • ROMA-LECCE, domenica 9 ottobre 20:45 [DAZN]
  • FIORENTINA-LAZIO, lunedì 10 ottobre 20:45 [DAZN-Sky]

10ª GIORNATA (15-17 ottobre 2022)

  • EMPOLI-MONZA, sabato 15 ottobre 15:00 [DAZN]
  • TORINO-JUVENTUS, sabato 15 ottobre 18:00 [DAZN]
  • ATALANTA-SASSUOLO, sabato 15 ottobre 20:45 [DAZN-Sky]
  • INTER-SALERNITANA, domenica 16 ottobre 12:30 [DAZN-Sky]
  • LAZIO-UDINESE, domenica 16 ottobre 15:00 [DAZN]
  • SPEZIA-CREMONESE, domenica 16 ottobre 15:00 [DAZN]
  • NAPOLI-BOLOGNA, domenica 16 ottobre 18:00 [DAZN]
  • VERONA-MILAN, domenica 16 ottobre 20:45 [DAZN]
  • SAMPDORIA-ROMA, lunedì 17 ottobre 18:30 [DAZN]
  • LECCE-FIORENTINA, lunedì 17 ottobre 20:45 [DAZN-Sky]

11ª GIORNATA (21-24 ottobre 2022)

  • JUVENTUS-EMPOLI, venerdì 21 ottobre 20:45 [DAZN]
  • SALERNITANA-SPEZIA, sabato 22 ottobre 15:00 [DAZN]
  • MILAN-MONZA, sabato 22 ottobre 18:00 [DAZN]
  • FIORENTINA-INTER, sabato 22 ottobre 20:45 [DAZN-Sky]
  • UDINESE-TORINO, domenica 23 ottobre 12:30 [DAZN-Sky]
  • BOLOGNA-LECCE, domenica 23 ottobre 15:00 [DAZN]
  • ATALANTA-LAZIO, domenica 23 ottobre 18:00 [DAZN]
  • ROMA-NAPOLI, domenica 23 ottobre 20:45 [DAZN]
  • CREMONESE-SAMPDORIA, lunedì 24 ottobre 18:30 [DAZN]
  • SASSUOLO-VERONA, lunedì 24 ottobre 20:45 [DAZN-Sky]

12ª GIORNATA (29 ottobre-31 ottobre 2022)

  • NAPOLI-SASSUOLO, sabato 29 ottobre ore 15:00 [DAZN]
  • LECCE-JUVENTUS, sabato 29 ottobre ore 18:00 [DAZN]
  • INTER-SAMPDORIA, sabato 29 ottobre ore 20:45 [DAZN-Sky]
  • EMPOLI-ATALANTA, domenica 30 ottobre ore 12:30 [DAZN-Sky]
  • CREMONESE-UDINESE, domenica 30 ottobre ore 15:00 [DAZN]
  • SPEZIA-FIORENTINA, domenica 30 ottobre ore 15:00 [DAZN]
  • LAZIO-SALERNITANA, domenica 30 ottobre ore 18:00 [DAZN]
  • TORINO-MILAN, domenica 30 ottobre ore 20:45 [DAZN]
  • VERONA-ROMA, lunedì 31 ottobre ore 18:30 [DAZN]
  • MONZA-BOLOGNA, lunedì 31 ottobre ore 20:45 [DAZN-Sky]

13ª GIORNATA (4-6 novembre 2022)

  • UDINESE-LECCE, venerdì 4 novembre 20:45 [DAZN-Sky]
  • EMPOLI-SASSUOLO, sabato 5 novembre 15:00 [DAZN]
  • SALERNITANA-CREMONESE, sabato 5 novembre 15:00 [DAZN]
  • ATALANTA-NAPOLI, sabato 5 novembre 18:00 [DAZN]
  • MILAN-SPEZIA, sabato 5 novembre 20:45 [DAZN-Sky]
  • BOLOGNA-TORINO, domenica 6 novembre 12:30 [DAZN-Sky]
  • MONZA-VERONA, domenica 6 novembre 15:00 [DAZN]
  • SAMPDORIA-FIORENTINA, domenica 6 novembre 15:00 [DAZN]
  • ROMA-LAZIO, domenica 6 novembre 18:00 [DAZN]
  • JUVENTUS-INTER, domenica 6 novembre 20:45 [DAZN]

14ª GIORNATA (8-10 novembre 2022)

  • NAPOLI-EMPOLI, martedì 8 novembre 18:30 [DAZN]
  • SPEZIA-UDINESE, martedì 8 novembre 18:30 [DAZN]
  • CREMONESE-MILAN, martedì 8 novembre 20:45 [DAZN]
  • LECCE-ATALANTA, mercoledì 9 novembre 18:30 [DAZN]
  • SASSUOLO-ROMA, mercoledì 9 novembre 18:30 [DAZN]
  • FIORENTINA-SALERNITANA, mercoledì 9 novembre 20:45 [DAZN]
  • INTER-BOLOGNA, mercoledì 9 novembre 20:45 [DAZN]
  • TORINO-SAMPDORIA, mercoledì 9 novembre 20:45 [DAZN-Sky]
  • VERONA-JUVENTUS giovedì 10 novembre 18:30 [DAZN-Sky]
  • LAZIO-MONZA, giovedì 10 novembre 20:45 [DAZN-Sky]

15ª GIORNATA (11-13 novembre 2022)

  • EMPOLI-CREMONESE, venerdì 11 novembre 20:45 [DAZN-Sky]
  • NAPOLI-UDINESE, sabato 12 novembre 15:00 [DAZN]
  • SAMPDORIA-LECCE, sabato 12 novembre 18:00 [DAZN]
  • BOLOGNA-SASSUOLO, sabato 12 novembre 20:45 [DAZN-Sky]
  • ATALANTA-INTER, domenica 13 novembre 12:30 [DAZN-Sky]
  • VERONA-SPEZIA, domenica 13 novembre 15:00 [DAZN]
  • MONZA-SALERNITANA, domenica 13 novembre 15:00 [DAZN]
  • ROMA-TORINO, domenica 13 novembre 15:00 [DAZN]
  • MILAN-FIORENTINA, domenica 13 novembre 18:00 [DAZN]
  • JUVENTUS-LAZIO, domenica 13 novembre 20:45 [DAZN]

16ª GIORNATA (4 gennaio 2023)

  • SALERNITANA-MILAN, mercoledì 4 gennaio 12:30 [DAZN-Sky]
  • SASSUOLO-SAMPDORIA, mercoledì 4 gennaio 12:30 [DAZN]
  • SPEZIA-ATALANTA, mercoledì 4 gennaio 14:30 [DAZN]
  • TORINO-VERONA, mercoledì 4 gennaio 14:30 [DAZN]
  • LECCE-LAZIO, mercoledì 4 gennaio 16:30 [DAZN-Sky]
  • ROMA-BOLOGNA, mercoledì 4 gennaio 16:30 [DAZN]
  • CREMONESE-JUVENTUS, mercoledì 4 gennaio 18:30 [DAZN]
  • FIORENTINA-MONZA, mercoledì 4 gennaio 18:30 [DAZN-Sky]
  • INTER-NAPOLI, mercoledì 4 gennaio 20:45 [DAZN]
  • UDINESE-EMPOLI, mercoledì 4 gennaio 20:45 [DAZN]

17ª GIORNATA (8 gennaio 2023)

  • BOLOGNA-ATALANTA
  • FIORENTINA-SASSUOLO
  • JUVENTUS-UDINESE
  • LAZIO-EMPOLI
  • MILAN-ROMA
  • MONZA-INTER
  • SALERNITANA-TORINO
  • SAMPDORIA-NAPOLI
  • SPEZIA-LECCE
  • VERONA-CREMONESE

18ª GIORNATA (15 gennaio 2023)

  • ATALANTA-SALERNITANA
  • CREMONESE-MONZA
  • EMPOLI-SAMPDORIA
  • INTER-VERONA
  • LECCE-MILAN
  • NAPOLI-JUVENTUS
  • ROMA-FIORENTINA
  • SASSUOLO-LAZIO
  • TORINO-SPEZIA
  • UDINESE-BOLOGNA

19ª GIORNATA (22 gennaio 2023)

  • BOLOGNA-CREMONESE
  • FIORENTINA-TORINO
  • INTER-EMPOLI
  • JUVENTUS-ATALANTA
  • LAZIO-MILAN
  • MONZA-SASSUOLO
  • SALERNITANA-NAPOLI
  • SAMPDORIA-UDINESE
  • SPEZIA-ROMA
  • VERONA-LECCE

 

20ª GIORNATA (29 gennaio 2023)

  • ATALANTA-SAMPDORIA
  • BOLOGNA-SPEZIA
  • CREMONESE-INTER
  • EMPOLI-TORINO
  • JUVENTUS-MONZA
  • LAZIO-FIORENTINA
  • LECCE-SALERNITANA
  • MILAN-SASSUOLO
  • NAPOLI-ROMA
  • UDINESE-VERONA

 

21ª GIORNATA (5 febbraio 2023)

  • CREMONESE-LECCE
  • FIORENTINA-BOLOGNA
  • INTER-MILAN
  • MONZA-SAMPDORIA
  • ROMA-EMPOLI
  • SALERNITANA-JUVENTUS
  • SASSUOLO-ATALANTA
  • SPEZIA-NAPOLI
  • TORINO-UDINESE
  • VERONA-LAZIO

 

 

22ª GIORNATA (12 febbraio 2023)

  • BOLOGNA-MONZA
  • EMPOLI-SPEZIA
  • JUVENTUS-FIORENTINA
  • LAZIO-ATALANTA
  • LECCE-ROMA
  • MILAN-TORINO
  • NAPOLI-CREMONESE
  • SAMPDORIA-INTER
  • UDINESE-SASSUOLO
  • VERONA-SALERNITANA

23ª GIORNATA (19 febbraio 2023)

  • ATALANTA-LECCE
  • FIORENTINA-EMPOLI
  • INTER-UDINESE
  • MONZA-MILAN
  • ROMA-VERONA
  • SALERNITANA-LAZIO
  • SAMPDORIA-BOLOGNA
  • SASSUOLO-NAPOLI
  • SPEZIA-JUVENTUS
  • TORINO-CREMONESE

 

24ª GIORNATA (26 febbraio 2023)

  • BOLOGNA-INTER
  • CREMONESE-ROMA
  • EMPOLI-NAPOLI
  • JUVENTUS-TORINO
  • LAZIO-SAMPDORIA
  • LECCE-SASSUOLO
  • MILAN-ATALANTA
  • SALERNITANA-MONZA
  • UDINESE-SPEZIA
  • VERONA-FIORENTINA

 

 

25ª GIORNATA (5 marzo 2023)

  • ATALANTA-UDINESE
  • FIORENTINA-MILAN
  • INTER-LECCE
  • MONZA-EMPOLI
  • NAPOLI-LAZIO
  • ROMA-JUVENTUS
  • SAMPDORIA-SALERNITANA
  • SASSUOLO-CREMONESE
  • SPEZIA-VERONA
  • TORINO-BOLOGNA

 

26ª GIORNATA (12 marzo 2023)

  • BOLOGNA-LAZIO
  • CREMONESE-FIORENTINA
  • EMPOLI-UDINESE
  • JUVENTUS-SAMPDORIA
  • LECCE-TORINO
  • MILAN-SALERNITANA
  • NAPOLI-ATALANTA
  • ROMA-SASSUOLO
  • SPEZIA-INTER
  • VERONA-MONZA

 

27ª GIORNATA (19 marzo 2023)

  • ATALANTA-EMPOLI
  • FIORENTINA-LECCE
  • INTER-JUVENTUS
  • LAZIO-ROMA
  • MONZA-CREMONESE
  • SALERNITANA-BOLOGNA
  • SAMPDORIA-VERONA
  • SASSUOLO-SPEZIA
  • TORINO-NAPOLI
  • UDINESE-MILAN

 

 

 

28ª GIORNATA (2 aprile 2023)

  • BOLOGNA-UDINESE
  • CREMONESE-ATALANTA
  • EMPOLI-LECCE
  • INTER-FIORENTINA
  • JUVENTUS-VERONA
  • MONZA-LAZIO
  • NAPOLI-MILAN
  • ROMA-SAMPDORIA
  • SASSUOLO-TORINO
  • SPEZIA-SALERNITANA

29ª GIORNATA (8 aprile 2023)

 

  • ATALANTA-BOLOGNA
  • FIORENTINA-SPEZIA
  • LAZIO-JUVENTUS
  • LECCE-NAPOLI
  • MILAN-EMPOLI
  • SALERNITANA-INTER
  • SAMPDORIA-CREMONESE
  • TORINO-ROMA
  • UDINESE-MONZA
  • VERONA-SASSUOLO

 

30ª GIORNATA (16 aprile 2023)

  • BOLOGNA-MILAN
  • CREMONESE-EMPOLI
  • FIORENTINA-ATALANTA
  • INTER-MONZA
  • LECCE-SAMPDORIA
  • NAPOLI-VERONA
  • ROMA-UDINESE
  • SASSUOLO-JUVENTUS
  • SPEZIA-LAZIO
  • TORINO-SALERNITANA

 

 

 

31ª GIORNATA (23 aprile 2023)

 

  • ATALANTA-ROMA
  • EMPOLI-INTER
  • JUVENTUS-NAPOLI
  • LAZIO-TORINO
  • MILAN-LECCE
  • MONZA-FIORENTINA
  • SALERNITANA-SASSUOLO
  • SAMPDORIA-SPEZIA
  • UDINESE-CREMONESE
  • VERONA-BOLOGNA

32ª GIORNATA (30 aprile 2023)

  • BOLOGNA-JUVENTUS
  • CREMONESE-VERONA
  • FIORENTINA-SAMPDORIA
  • INTER-LAZIO
  • LECCE-UDINESE
  • NAPOLI-SALERNITANA
  • ROMA-MILAN
  • SASSUOLO-EMPOLI
  • SPEZIA-MONZA
  • TORINO-ATALANTA

 

33ª GIORNATA (3 maggio 2023)

  • ATALANTA-SPEZIA
  • EMPOLI-BOLOGNA
  • JUVENTUS-LECCE
  • LAZIO-SASSUOLO
  • MILAN-CREMONESE
  • MONZA-ROMA
  • SALERNITANA-FIORENTINA
  • SAMPDORIA-TORINO
  • UDINESE-NAPOLI
  • VERONA-INTER

 

 

 

34ª GIORNATA (7 maggio 2023)

  • ATALANTA-JUVENTUS
  • CREMONESE-SPEZIA
  • EMPOLI-SALERNITANA
  • LECCE-VERONA
  • MILAN-LAZIO
  • NAPOLI-FIORENTINA
  • ROMA-INTER
  • SASSUOLO-BOLOGNA
  • TORINO-MONZA
  • UDINESE-SAMPDORIA

35ª GIORNATA (14 maggio 2023)

  • BOLOGNA-ROMA
  • FIORENTINA-UDINESE
  • INTER-SASSUOLO
  • JUVENTUS-CREMONESE
  • LAZIO-LECCE
  • MONZA-NAPOLI
  • SALERNITANA-ATALANTA
  • SAMPDORIA-EMPOLI
  • SPEZIA-MILAN
  • VERONA-TORINO

36ª GIORNATA (21 maggio 2023)

  • ATALANTA-VERONA
  • CREMONESE-BOLOGNA
  • EMPOLI-JUVENTUS
  • LECCE-SPEZIA
  • MILAN-SAMPDORIA
  • NAPOLI-INTER
  • ROMA-SALERNITANA
  • SASSUOLO-MONZA
  • TORINO-FIORENTINA
  • UDINESE-LAZIO

 

Scelti da Goal

37ª GIORNATA (28 maggio 2023)

  • BOLOGNA-NAPOLI
  • FIORENTINA-ROMA
  • INTER-ATALANTA
  • JUVENTUS-MILAN
  • LAZIO-CREMONESE
  • MONZA-LECCE
  • SALERNITANA-UDINESE
  • SAMPDORIA-SASSUOLO
  • SPEZIA-TORINO
  • VERONA-EMPOLI

38ª GIORNATA (4 giugno 2023)

  • ATALANTA-MONZA
  • CREMONESE-SALERNITANA
  • EMPOLI-LAZIO
  • LECCE-BOLOGNA
  • MILAN-VERONA
  • NAPOLI-SAMPDORIA
  • ROMA-SPEZIA
  • SASSUOLO-FIORENTINA
  • TORINO-INTER
  • UDINESE-JUVENTUS