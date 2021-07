Quando iniziano i Mondiali di Qatar 2022?

Dopo gli Europei e la Copa America, il torneo più importante di tutti: nel 2022 si gioca il Mondiale. Le date e le informazioni sulla competizione.

Lo slittamento di un anno di Europei e Copa America, giocatisi nell'estate 2021 con le vittorie di Italia e Argentina, ha avvicinato tantissimo gli impegni delle Nazionali più importanti tra le coppe appena citate e il primo Mondiale invernale nella storia. Nel 2022, infatti, si giocherà il torneo internazionale in Qatar.

Tra le polemiche degli ultimi anni, il Qatar sta costruendo gli impianti per accogliere migliaia spettatori da ogni parte del mondo. Un Mondiale che verrà disputato a fine anno e a non a metà come di consueto, qualcosa che probabilmente, almeno non nel breve periodo, non verrà replicato.

MONDIALE 2022, LE DATE

La gara inaugurale di Qatar 2022 si giocherà lunedì 21 novembre 2022. Pieno autunno dunque in Italia e nel resto d'Europa, ma ben più di 30 gradi nel paese asiatico. La finale, prevista a Lusail, verrà invece disputata il 18 dicembre 2022, ad una sola settimana da Natale.

MONDIALI 2022, CITTÀ E STADI

Nell'ultimo decennio centinaia di operai si sono messi al lavoro per costruire dal nulla gli impianti capaci di accogliere il mondo. Il comitato organizzativo ha confermato come siano morti alcune decine di loro nel realizzare le opere, mentre per enti e inchieste giornalistiche (sopratutto il Guardian) il dato sarebbe 1000 volte più elevato.

Sono cinque le città che ospiteranno il Mondiale 2022, con otto stadi previsti:

Lusail Iconic Stadium (stadio della finale), Lusail

Khalifa International Stadium, Doha

Al-Bayt Stadium, Al Khor

Al Janoub Stadium, Al Wakrah

Stadio Ras Abu Aboud, Doha

Education City Stadium, Doha

Al Thumama Stadium, Doha

Ahmed bin Ali Stadium, Ar Rayyan

MONDIALI 2022, LE SQUADRE QUALIFICATE

Per ora solo il paese ospitante del Qatar ha il pass assicurato per la fase finale dei Mondiali. Si tratta dell'ultima edizione con 32 squadre, prima dell'allargamento a 48: di queste 32, 13 saranno europee, 5 africane, almeno 4 sudamericane e asiatiche (oltre al Qatar), 3 centro-nord americane. Le ultime verranno decise dagli spareggi.