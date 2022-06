Serie A 2022-2023: quando inizia, date, turni infrasettimanali e soste

Quando inizia, quando finisce, soste e turni infrasettimanali: tutte le date del campionato italiano di Serie A 2022/2023.

La stagione 2022/2023 è stata ufficialmente definita. In attesa di conoscere la composizione del calendario con tutte le sfide delle 38 giornate in programma, sono state ufficializzate tutte le date della prossima edizione della massima serie. Sarà un torneo decisamente 'anomalo', la cui organizzazione verrà ovviamente influenzata dalla disputa dei Mondiali in Qatar che, per la prima volta nella storia, si giocheranno a cavallo tra novembre e dicembre.

SERIE A 2022/2023: QUANDO INIZIA

Il campionato di Serie A della stagione 2022/2023 inizierà nel weekend di sabato 13 e domenica 14 agosto. Nella due giorni che precede il Ferragosto, dunque, si giocherà la prima giornata del prossimo torneo.

SERIE A 2022/2023: I TURNI INFRASETTIMANALI

I turni infrasettimanali che andranno a comporre il campionato di Serie A che scatta ad agosto saranno quattro e si giocheranno nelle seguenti date: il 31 agosto, il 9 novembre, il 4 gennaio e il 3 maggio.

SERIE A 2022/2023: LE SOSTE

Saranno tre le soste previste nella Serie A 2022/2023. La prima è stata fissata per il weekend del 24-25 settembre 2022 (dopo la 7ª giornata) per lasciare spazio agli impegni della Nazionali in Nations League.

La seconda sosta, nonché la più lunga, è quella che coincide con l'inizio dei Mondiali in Qatar, in programma dal 21 novembre al 18 dicembre. Il campionato, di conseguenza, osserverà un lunghissimo periodo di stop che si protrarrà dal 13 novembre al 4 gennaio. Per un totale di 54 giorni di pausa.

Infine, ci sarà anche una terza sosta nel fine settimana del 25-26 marzo (dopo la 25ª giornata) sempre per dare ampio spazio alle gare delle Nazionali.

SERIE A 2022/2023: QUANDO FINISCE

Il campionato di Serie A si concluderà ben oltre il mese di maggio con l'ultima giornata che si giocherà domenica 4 giugno 2023.