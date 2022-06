Tutte le informazioni per seguire la Serie A in diretta tv e streaming nella stagione 22/23: diritti e programmazione per l'annata.

Il Milan ha conquistato la Serie A 2021/2022. Ora spazio per la nuova stagione, la 2022/2023. Una nuova annata in cui vecchie e nuove big proveranno a strappare il titolo di Campione d'Italia ai rossoneri: Juvenuts, Inter, Roma, Napoli, Fiorentina, Lazio e compagnia, tutte in fila per fare la storia.

Un'annata pressata causa Mondiali in Qatar, con quattro gare già ad agosto e uno stop autunnale per far sì che i giocatori prendano parte a fine anno alla competizione internazionale, per la prima volta lontana dall'estate dopo l'assegnazione al paese del Vicino Oriente.

CHI TRASMETTE LA SERIE A 2022/2023?

DAZN

Sky

Anche per la stagione di Serie A 22/23, saranno Sky e DAZN ad avere i diritti per la massima competizione italiana. Nel caso di DAZN, l'emittente mostrerà in diretta tutte e dieci le partite di ogni turno, le 380 totali del campionato. Tre di queste saranno disponibili anche su Sky: co-esclusiva. Sette match, in ogni turno, saranno disponibili in esclusiva solo su DAZN.

COME VEDERE LA SERIE A IN TV E STREAMING

Per vedere la Serie A 2022/2023 in diretta tv basterà sintonizzarsi sull'app sulle smart tv o collegando il dispositivo a Google Chromecast, Amazon Firestick e console per videogiochi. In streaming basta accedere all'app su cellulare e tablet o al sito ufficiale da pc e notebook.

Nel caso delle tre gare di Sky previste ogni turno di campionato servirà sintonizzarsi sui canali via via scelti per seguire la Serie A in diretta, o in alternativa scaricando l'app Sky Go o NOW TV per assistere alle gare su pc, tablet o smartphone.

SERIE A IN CHIARO?

A differenza della Champions League, in cui alcune partite sono visionabili in diretta tv e streaming in chiaro, la Serie A è visibile solamente previo abbonamento con DAZN (per tutte le gare) e Sky (tre partite in ogni turno di campionato).