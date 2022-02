Serie A 2022-2023, ecco le date: il via nel weekend del 13-14 agosto, si chiude il 4 giugno

Prende forma il calendario del prossimo campionato di Serie A, destinato ad essere inevitabilmente influenzato dalla disputa dei Mondiali in Qatar che si giocheranno per la prima volta nella storia in inverno.

Di conseguenza, la Serie A 2022-2023 scatterà nel weekend del 13 e del 14 agosto dove verrà programmata la prima giornata di campionato. La chiusura ufficiale del torneo, invece, è prevista per il 4 giugno, data designata per il 38° nonché ultimo turno del torneo.

Con i Mondiali in programma dal 21 novembre al 18 dicembre, il campionato osserverà verrà ovviamente interrotto per osservare una lunga pausa di 53 giorni che si protrarrà dal 13 novembre - giorno delle ultime gare prima dello stop - fino al 5 gennaio, data dove presumibilmente verrà ripresa la massima rassegna nazionale.

Una programmazione inedita rispetto ai programmi tradizionali con le 20 principali squadre del nostro campionato chiamate a fare sul serio già da prima di Ferragosto e con la possibilità di assegnare lo Scudetto a giugno inoltrato.