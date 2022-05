Quali sono le squadre della Serie A 2022/2023

Un'attesa durata 11 anni, interrotta da un trionfo inatteso: il Milan è campione d'Italia per la stagione 2021/2022, ma è già tempo di pensare alla prossima che vedrà i rossoneri scendere in campo col tricolore sul petto.

Manca ancora un tassello per completare l'elenco delle partecipanti alla Serie A 2022/2023, il cui inizio sarà anticipato a metà agosto per consentire la pausa durante i Mondiali in programma in Qatar tra novembre e dicembre: l'ultima squadra sarà una tra Monza e Pisa, chiamate a sfidarsi in finale dei playoff di Serie B, da cui sono state promosse in maniera diretta Lecce e Cremonese.

Cagliari, Genoa e Venezia si sono congedate dal massimo campionato: per loro l'amaro verdetto della retrocessione.

LE SQUADRE DELLA SERIE A 2022/2023