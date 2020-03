Quando Cicinho svelò: "Ho incontrato Gesù dopo 18 caipirinha e 14 birre"

Ricordate Cicinho? L'ex terzino di e ha smesso con il calcio, ma negli ultimi anni ha voluto parlare della sua vita di eccessi, fatta soprattutto di dipendenza da alcol.

Qualche settimana fa ha svelato i suoi eccessi, con cui ha chiuso all'età di 30 anni grazie alla moglie. Ma nella sua vita, come riportato da 'Marca', ci sono una serie di episodi davvero curiosi e 'al limite'.

Ma non solo problemi di alcol... Soprattutto ai tempi del Real Madrid, ambientarsi nello spogliatoio non è stato semplice.

"I leader del gruppo erano Guti, Salgado, Helguera, Casillas e Raúl... Quelli che obbedivano entravano nel gruppo. Una volta Salgado fece il giro nello spogliatoio per salutare tutti, ma arrivato al mio turno mi ha saltato, io allora feci finta di allacciarmi le scarpe...

"Un giorno Ronaldo stava giocando una brutta partita e c'erano già delle copertine dei giornali che dicevano che Raúl era migliore di Ronaldo. Ma per me Raúl sarebbe dovuto nascere tre volte per provare a giocare come Ronaldo".