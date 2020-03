Cicinho confessa: "Ho avuto problemi di alcolismo per quasi 20 anni"

In un'intervista a 'Estado de Sao Paulo' Cicinho si confessa: "Nel 2010, ai tempi della Roma, non avevo più piacere ad entrare in campo".

Ricordate Cícero João de Cézare, noto a tutti solo come Cicinho? L'ex giocatore della e del , che ha smesso con il calcio da circa due anni, ha raccontato a 'Estado de Sao Paulo' la sua brutta esperienza con l'alcolismo.

Il brasiliano confessa di aver iniziato a bere addirittura all'età di 13 anni, trovandosi in quel tunnel quasi per caso e restandoci per circa 20 anni.

"Ho iniziato a bere quando avevo 13 anni, quando sono andato al Botafogo. Mi dissero che la birra era buona ed io ho cominciato. Tutto è iniziato con il primo drink a quel tempo ed è finito quando avevo 30 anni. Ho sofferto di alcolismo per quasi 20 anni. Bevevo più o meno dieci scatole di birra al giorno".

E fu proprio in , ai tempi della Roma, che Cicinho ebbe il picco di difficoltà, prima di decidere di smettere da lì a poco.

"Sono sempre stato innamorato del calcio. Quando Dio fa un regalo e non sappiamo come gestirlo, è perché c'è qualcosa che non va. Non avevo più piacere di entrare in campo, allenarmi e concentrarmi. Avevo 30 anni e giocavo con la Roma nel 2010".

Un cambiamento drastico dovuto soprattutto alla moglie.