Quali portieri hanno vinto il Pallone d'Oro?

Il premio individuale più importante del mondo del calcio non vede di buon occhio gli estremi difensori: i vincitori e chi ha sfiorato il titolo.

Più di qualsiasi altro, il premio individuale che dona l'immortalità nel calcio è il Pallone d'Oro. Alcuni tra i più grandi interpreti della storia hanno sollevato al cielo il titolo, da Cristiano Ronaldo a Cruyff, passando per Messi e Platini. C'è chi ha dovuto arrendersi alla 'dittatura' dei soliti noti, e chi invece non ha potuto portarlo a casa causa vecchie regole.

A conquistare il Pallone d'Oro sono stati quasi sempre attaccanti o al massimo centrocampisti, con difensori e portieri ridotti al lumicino: a far scalpore in una stagione è del resto chi segna i goal piuttosto chi è adibito ad evitare di incassarli. Nel caso dei numero uno, l'eccezione, unica, conferma la regola della quasi totale impossibilità di vincerlo.

I PORTIERI CHE HANNO VINTO IL PALLONE D'ORO

Una lista brevissima, visto il solo estremo difensore capace di conquistare il premio. Lev Yascin ha ricevuto il Pallone d'Oro nel 1963, unico portiere a vincere il riconoscimento. Dietro di lui arrivarono Gianni Rivera e Jimmy Greaves. Bastò il campionato URSS vinto mesi prima, ma sopratutto la grande prestazione al Mondiale dell'anno precedente per convincere i giurati.

I PORTIERI SUL PODIO DEL PALLONE D'ORO

Dino Zoff, secondo nel 1973 (dieci anni dopo Yascin, arriva dietro Cruyff dopo aver perso la finale di Champions proprio contro di lui, in Ajax-Juventus. In primavera vinse anche lo Scudetto)

secondo nel 1973 (dieci anni dopo Yascin, arriva dietro Cruyff dopo aver perso la finale di Champions proprio contro di lui, in Ajax-Juventus. In primavera vinse anche lo Scudetto) Ivo Viktor, terzo nel 1976 (giocatore del Dukla Praga, venne scelto dai giurati come rappresentante massimo dell'allora Cecoslovacchia - vincitrice dell'Europeo qualche mese prima. Trofeo a Beckenbauer)

terzo nel 1976 (giocatore del Dukla Praga, venne scelto dai giurati come rappresentante massimo dell'allora Cecoslovacchia - vincitrice dell'Europeo qualche mese prima. Trofeo a Beckenbauer) Oliver Kahn, terzo nel 2001 e nel 2002 (un biennio dorato per il tedesco, simbolo del Bayern Campione d'Europa grazie alle sue parate, e in finale ai Mondiali nippo-sudcoreani. Battuto da Owen e Ronaldo)

terzo nel 2001 e nel 2002 (un biennio dorato per il tedesco, simbolo del Bayern Campione d'Europa grazie alle sue parate, e in finale ai Mondiali nippo-sudcoreani. Battuto da Owen e Ronaldo) Gigi Buffon, secondo nel 2006 (Campione del Mondo in Germania, mito dell'Italia, titolato con la Juventus prima di Calciopoli, ma secondo rispetto a Cannavaro, passato al Real Madrid in estate)

secondo nel 2006 (Campione del Mondo in Germania, mito dell'Italia, titolato con la Juventus prima di Calciopoli, ma secondo rispetto a Cannavaro, passato al Real Madrid in estate) Manuel Neuer, terzo nel 2006 (in cima al mondo con la Germania, subisce la 'maledizione' di Cristiano Ronaldo, primo, e Messi. Ovvero, quella moderna in cui non basta vincere il trofeo più importante)

GIGIO DONNARUMMA PALLONE D'ORO 2021?

Il passaggio al PSG e la vittoria degli Europei con la parata decisiva, porteranno sicuramente Donnarumma ad ottenere una massiccia dose di voti per il Pallone d'Oro. Utopia, però, pensare al suo successo: Messi, ma anche Mbappè e lo stesso Jorginho potrebbero ottenere più voti. La top cinque, ma quasi sicuramente la tre, sembra essere garantita.

IL PREMIO YASCIN

Per ovviare al problema della difficile elezione di un portiere, France Football ha indetto il trofeo Yascin. Il premio è andato ad Alisson nel 2019, mentre nel 2020 non è stato assegnato in virtù della decisione di sospendere il Pallone d'Oro per via del coronavirus. Nel 2021? Assegnazione scontata a Gigio Donnarumma.