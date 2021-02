Probabili formazioni Lipsia-Liverpool: giocano Poulsen e Firmino

Andata degli ottavi di Champions tra il Lipsia e un Liverpool in crisi nera in campionato: partita fondamentale per Klopp.

La sorpresa Lipsia ospita un Liverpool in grande difficoltà, deciso a rilanciarsi in Europa. Iniziano gli ottavi di Champions League, con la gara d'andata prevista in Ungheria (campo neutro per le restrizioni vigenti in Gran Bretagna), prima del ritorno a casa Reds che andrà in scena a marzo.

Prima sfida ufficiale tra Lipsia e Liverpool. Tuttavia, questo è il terzo avversario inglese del Lipsia in Champions League dall'inizio del 2020: eliminato il Tottenham negli ottavi della scorsa stagione (4-0 score complessivo) e posizionandosi davanti al Manchester Utd nella fase a gironi di questa edizione (sconfitta per 0-5 in trasferta e vittoria per 3-2 in casa).

Nagelsmann non potrà contare su Szoboszlai, Laimer ed Henrichs, mentre Kluivert e Forsberg non sono al meglio e partiranno dalla panchina. Davanti a Gulacsi giocheranno il promosso sposo del Bayern, Upamecano, alla pari di Klostermann e Orban.

Nel 3-4-2-1 del Lipsia saranno Olmo e Nkunku a supportare l'unica punta Poulsen, con Sabitzer e Kampl ad agire come interni di centrocampo. Partiranno dal 1' larghi sulle fasce Angelino a sinistra e Mukiele a destra.

Klopp, che in campionato è reduce da tre sconfitte consecutive, ha dievrsi problemi al centro della difesa, vista l'indisponibilità di Van Dijk, e non solo. Insieme ai terzini Alexander-Arnold e Robertson, giocheranno centrali l'adattato Henderson e Phillips. Fabinho si è allenato a parte, al pari di Milner.

Jones e Wijnaldum saranno gli interni del 4-4-3 del Liverpool insieme a Thiago Alcantara, con Firmino prima punta in attesa del rientro di Diogo Jota. Nessun dubbio sulle fasce d'attacco, bomber Salah da una parte e Manè dall'altra.

LIPSIA (3-4-2-1): Gulacsi; Klostermann, Upamecano, Orban; Mukiele, Kampl, Sabitzer, Angelino; Dani Olmo, Nkunku; Poulsen.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Phillips, Henderson, Robertson; Jones, Thiago, Wijnaldum; Salah, Firmino, Manè.