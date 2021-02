Lipsia-Liverpool, le formazioni ufficiali: Nkunku da 'nove', Henderson scala ancora in difesa

Le scelte di Nagelsmann e Klopp per l'andata degli ottavi di Champions League: Kabak con Henderson in difesa, ko Fabinho. Tedeschi con Nkunku falso 9.

Le formazioni ufficiali di Lipsia-Liverpool:

LIPSIA (4-3-2-1): Gulacsi; Mukiele, Klostermann, Upamecano, Angelino; Adams, Kampl, Haidara; Olmo, Sabitzer; Nkunku.

LIVERPOOL (4-3-3): Alisson; Alexander-Arnold, Kabak, Henderson, Robertson; Jones, Wijnaldum, Thiago; Salah, Firmino, Mané.

Possibile passaggio a quattro per Nagelsmann, con Klostermann e Upamecano al centro più Mukiele e Angelino larghi per completare la linea davanti a Gulacsi. Il jolly Adams parte a centrocampo ma potrebbe abbassarsi sulla linea di difesa o aprirsi a destra per passare a tre. Haidara e Kampl con lui in mezzo. Olmo e Sabitzer supportano il finto centravanti Nkunku. Henrichs e Kluivert recuperano per la panchina.

Classico 4-3-3 per Klopp, che deve fare i conti con una lunga serie di assenze. L'ultimo ad aggiungersi è Fabinho in difesa: Kabak con Henderson a comporre la coppia, con i terzini titolari e Alisson in porta. Jones con Thiago e Wijnaldum in mezzo, dove manca anche Milner. Davanti il solito tridente, con Jota ancora out.