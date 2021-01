Probabili formazioni Juventus-Genoa: Kulusevski con Morata

Juventus e Genoa a confronto per gli ottavi di Coppa Italia: nei bianconeri giocherà Dragusin, Scamacca dall'altra parte.

Continua con - la Coppa 2020/2021. Dopo il passaggio del ai danni del , nella giornata di mercoledì il grosso delle gare con la squadra di Pirlo che allo Stadium ospiterà quella di Ballardini per provare ad agguantare i quarti di finale.

Nell'ultimo turno di campionato la Juventus ha superato il per 3-1 a fatica, mentre il Genoa ha battuto il continuando la propria risalita in classifica dopo un periodo decisamente negativo in cui i liguri erano finiti lo scorso autunno.

Pirlo farà rifiatare Cristiano Ronaldo nonostante l’infortunio di Dybala, insieme a Morata ci sarà quindi Kulusevski in attacco.

A centrocampo spazio per Bernardeschi e Portanova sulle fasce, mentre Arthur e Rabiot saranno gli interni. Tra i pali possibilità per Buffon e in difesa per il giovane Dragusin. Nella retroguardia bianconera anche Demiral, Chiellini e Frabotta,

Anche Ballardini proporrà diverse novità. Nel suo 3-5-2 in attacco saranno Scamacca e Pjaca a comporre la coppia offensiva.

Ghiglione e Czyborra agiranno da esterni di centrocampo, in mezzo toccherà a Rovella, Radovanovic e Melegoni. In porta ci sarà Marchetti, difeso da Bani, Goldaniga e Masiello.

JUVENTUS (4-4-2): Buffon; Demiral, Dragusin, Chiellini, Frabotta; Bernardeschi, Arthur, Rabiot, Portanova; Kulusevski, Morata.

GENOA (3-5-2): Marchetti; Bani, Goldaniga, Masiello; Ghiglione, Rovella, Radovanovic, Melegoni, Czyborra; Scamacca, Pjaca.