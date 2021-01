Juventus-Genoa, le formazioni ufficiali: giocano Dragusin e Wesley

Juventus con molte seconde linee: spazio per Dragusin e Wesley, Kulusevski e Morata in avanti. Genoa con Pjaca e Scamacca punte.

Le formazioni ufficiali di - :

JUVENTUS (3-5-2): Buffon; Dragusin, Chiellini, Demiral; Wesley, Arthur, Bentancur, Portanova, Bernardeschi; Kulusevski, Morata.

GENOA (3-5-2): Paleari; Goldaniga, Bani, Dumbravanu; Ghiglione, Lerager, Rovella, Melegoni, Czyborra; Pjaca, Scamacca.

La Juventus cerca l'approdo ai quarti di finale di Coppa : sulla strada dei campioni d'Italia il Genoa, rivitalizzato dal lavoro del nuovo tecnico Ballardini.

Pirlo si affida a tante seconde linee: opportunità per i giovani Dragusin, Wesley e Portanova. Si rivede in difesa Chiellini, Bentancur in cabina di regia. Riposo per Cristiano Ronaldo: in attacco spazio a Kulusevski con Morata. Buffon in porta.

Anche Ballardini effettua un po' di turnover: tra i pali c'è Paleari, nel trio di difesa fiducia al 19enne moldavo Dumbravanu. Ghiglione e Czyborra gli esterni, il promesso sposo bianconero Rovella a dirigere l'orchestra a centrocampo. Le punte sono Pjaca e Scamacca.