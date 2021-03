Probabili formazioni Fiorentina-Parma: chance Eysseric

Nel 26esimo turno sfida salvezza tra Fiorentina e Parma, con i gialloblù attualmente penultimi in classifica.

25 punti per la Fiorentina, 15 per il Parma. Una distanza importante, ma entrambe si trovano in lotta salvezza. I viola appena fuori dalla zona calda, i gialloblù completamente al suo interno, visto il penultimo posto nella graduatoria di Serie A.

La Fiorentina vuole allontanarsi da un Cagliari nuovamente sulle ali dell'entusiasmo e da un Torino che deve recuperare ancora due gare, mentre il Parma cerca la scintilla per provare a sperare ancora nella permanenza nella massima serie, anche se la sconfitta contro l'Inter ha complicato ulteriormente i piani di D'Aversa.

Dopo una serie di tre sconfitte nelle quattro precedenti partite (1V), la Fiorentina è rimasta imbattuta nelle ultime tre sfide di Serie A contro il Parma (1V, 2N).

Senza Igor, Castrovilli, Kokorin e Kouame infortunati, con Ribery out per squalifica, Prandelli sceglie Eysseric alle spalle di Vlahovic unica punta. A centrocampo gli esterni saranno Biraghi e Malcuit, mentre giocheranno da interni Pulgar, Amrabat e Borja Valero. Davanti a Dragowski spazio per Milenkovic, German Pezzella e Martinez Quarta.

Nel Parma le due punte saranno Mihaila e Karamoh, con Kucka a supporto in posizione di trequartista. In porta Sepe, con la difesa del 4-3-1-2 di D'Aversa composta da Busi, Osorio, Bani e Giuseppe Pezzella. A centrocampo Hernani giocherà insieme a Brugman e Kurtic.

FIORENTINA (3-5-1-1): Dragowski; Milenkovic, Ger. Pezzella, Martinez Quarta; Malcuit, Amrabat, Pulgar, Borja Valero, Biraghi; Eysseric; Vlahovic.

PARMA (4-3-1-2): Sepe; Busi, Bani, Osorio, Giu. Pezzella; Hernani, Brugman, Kurtic; Kucka; Karamoh, Mihaila.