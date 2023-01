Probabili formazioni Betis-Barcellona: Dembelé titolare

In scena a Riyadh la seconda semifinale della Supercoppa di Spagna: Betis e Barcellona a caccia del pass per la finale contro il Real Madrid.

C’è un solo altro posto nella finale di Supercoppa di Spagna 2023. Dopo il successo del Real Madrid di Carlo Ancelotti sul Valencia di Gattuso ai calci di rigore, Betis e Barcellona si sfidano nell’altra semifinale.

Il Barça va a caccia del successo numero 14 della competizione e vuole evitare di essere raggiunto dal Real Madrid, attualmente al secondo posto a quota 12.

Dall’altra parte, il Betis vuole vendicare la sconfitta del 2005 proprio contro i ‘Blaugrana’, nell’unica occasione in cui si è giocata il trofeo.

In occasione della gara, in programma a Riyadh, in Arabia Saudita, Xavi schiera il tridente formato da Raphinha e Dembelé sulle corsie esterne, con Lewandowski riferimento centrale.

Tutto confermato in mezzo al campo, con Busquets in reti e la coppia Gavi-Pedri ai suoi lati. La retroguardia sarà composta da Koundé, Araujo, Christensen e Jordi Alba, con Tre Stegen tra i pali.

Dall’altra parte, Pellegrini si affida a Borje Iglesias, che sarà l’unica punto. Alle sue spalle agiranno Lui Henrique, Fekir e Canales. In regia Guido Rodriguez e Willian Carvalho.

PROBABILI FORMAZIONI BETIS-BARCELLONA

BETIS (4-2-3-1): Bravo; Ruibal, Pezzella, Edgar, Miranda; William Carvalho, G. Rodriguez; Luiz Henrique, Fekir, Canales; Borja Iglesias. All. Pellegrini

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Koundé, Araujo, Christensen, Jordi Alba; Gavi, Busquets, Pedri; Raphinha, Lewandowski, Dembélé. All. Xavi