Real Madrid-Valencia 5-4 d.c.r.: Ancelotti elimina Gattuso, è in finale di Supercoppa

Il Real Madrid si qualifica per la finale della Supercoppa di Spagna: gli errori dal dischetto di Cömert e Gayà condannano Gattuso.

Il Real Madrid vola in finale di Supercoppa di Spagna: a Riyadh, Benzema e compagni la spuntano sul Valencia soltanto dopo i tiri dagli undici metri, successivi all'1-1 maturato tra tempi regolamentari e supplementari. L'avversaria dei 'Blancos' sarà una tra Betis e Barcellona.

La vicenda Ancelotti-Gattuso della vigilia conferisce al match un clima abbastanza teso: nel timido saluto tra il maestro e l'allievo prima del calcio d'inizio sono condensati tutti i dissapori emersi qualche anno fa, al momento della nomina di 'Ringhio' come allenatore del Napoli al posto proprio del suo mentore.

I campioni di Spagna bussano dalle parti di Mamardashvili con Rodrygo e Valverde, ma è Courtois a doversi impegnare per dire di no ad un'incornata di Cavani. Il Valencia reclama un rigore con Lato, ma è il Real Madrid ad ottenere la massima punizione: Cömert atterra Benzema che si presenta sul dischetto, implacabile nello spiazzare il portiere avversario.

Lo svantaggio subìto non demoralizza gli uomini di Gattuso che, venti secondi dopo l'avvio della ripresa, ristabiliscono la parità: cross di Lato sul secondo palo per la testa di Lino, abile ad approfittare di una dormita di Lucas Vazquez. Proprio il terzino 'blanco' è costretto a dare forfait al 69' per infortunio: dentro, al suo posto, Carvajal.

Ai supplementari salgono in cattedra i riflessi di Mamardashvili, decisivo in particolare sul tentativo di Kroos che mantiene l'equilibrio. Gli fa eco Courtois con un grande intervento di braccio su Fran Perez, già pronto ad esultare.

Per stabilire la prima finalista sono necessari i calci di rigore: infallibili i quattro tiratori madrileni, nel Valencia sbagliano Cömert (alto sulla traversa) e Gayà (fermato da Courtois).

IL TABELLINO

REAL MADRID-VALENCIA 5-4 d.c.r. (1-1)

Marcatori: 39' rig. Benzema (R), 46' Lino (V)

Calci di rigore Real Madrid: Benzema (goal), Modric (goal), Kroos (goal), Asensio (goal)

Calci di rigore Valencia: Cavani (goal), Cömert (fuori), Moriba (goal), Guillamon (goal), Gayà (parato)

REAL MADRID (4-3-3): Courtois; Lucas Vazquez (69' Carvajal), Militão (74' Mendy), Rüdiger, Nacho; Valverde (106' s.t.s. Ceballos), Kroos, Camavinga (46' Modric); Rodrygo (84' Asensio), Benzema, Vinicius Junior. All. Ancelotti

VALENCIA (4-3-3): Mamardashvili; Thierry Correia, Özkacar, Cömert, Gayà; Musah (95' p.t.s. Foulquier), André Almeida (115' s.t.s. Guillamon), Lato (95' p.t.s. Moriba); Kluivert (73' Duro), Cavani, Samuel Lino (82' Perez). All. Gattuso

Arbitro: Hernandez Hernandez

Ammoniti: Camavinga (R), Kluivert (V), Cömert (V), Cavani (V), Almeida (V), Nacho (R)

Espulsi: nessuno