Non solo Pogba, la Juventus lavora al rinnovo di De Ligt: discorso ben avviato

Mancano 90’ al termine della stagione 2021-2022 della Juventus, quelli ancora da giocare nell’ultima partita di campionato a Firenze contro la Fiorentina, ma per il club bianconero è già ovviamente arrivato il momento di pensare alla prossima annata calcistica.

Il nome più caldo in assoluto in tema di calciomercato è quello di Paul Pogba. Al netto delle dichiarazioni di rito rilasciate lunedì da Maurizio Arrivabene (“Per correttezza prima di parlare con Pogba dovremmo parlare con il Manchester United”), nell’incontro che si è tenuto con Rafaela Pimenta, i bianconeri hanno manifestato il loro interesse concreto per il centrocampista francese che potrebbe fare ritorno all’ombra della Mole sei anni dopo la fine della sua avventura a Torino. Ma non è tutto.

Nel corso dell’incontro si sono affrontati anche altri temi importanti. Fanno infatti parte della stessa scuderia di Pogba sia Moise Kean che Matthijs de Ligt.

Al netto del tema #Pogba, la #Juve oggi con Rafaela Pimenta ha parlato anche del futuro di #Kean e #DeLigt. Per l’olandese si lavora al prolungamento: traccia 2026 (come riportato da @FabrizioRomano). Da sviluppare nei prossimi giorni, ma è un discorso impostato bene 🇳🇱⚪️⚫️ — Romeo Agresti (@romeoagresti) May 16, 2022

Per quanto riguarda in particolare il futuro dell’olandese, si sta lavorando al prolungamento del suo contratto. L’attuale scadenza è fissata al 2024 e la volontà delle parti è quella di posticipare tale data.

Il discorso è già impostato bene e verrà ulteriormente sviluppato nei prossimi giorni. De Ligt, che è arrivato alla Juventus nell’estate del 2019, dovrebbe rappresentare una delle colonne di una difesa che dalla prossima stagione sarà priva del capitano Giorgio Chiellini e per tale motivo la sua firma (probabilmente fino al 2026) rappresenterebbe un qualcosa di estremamente importante.