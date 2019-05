Pisa-Carrarese dove vederla: Eleven Sports o Rai? Canale tv e diretta streaming

Pareggio tra Carrarese e Pisa nella gara d'andata, ora si decide la qualificata alla prossima fase dei playoff di Serie C.

Dopo il 2-2 dell'andata in casa della Carrarese, si decide la qualificata alle semifinali. Il Pisa è favorito grazie al sostanzioso pareggio ottenuto nel match di pochi giorni fa, ma la compagine di Silvio Baldini vuole i tre punti per poter sognare ancora la partecipazione alla Serie B.

Nel match d'andata il Pisa è riuscito a recuperare clamorosamente nel giro di un minuto: dopo le reti di Bentivegna e Valente segnate dai padroni di casa, la squadra toscana ha recuperato lo svantaggio con Pasucci e Pesenti tra il 69' e il 70'.

Grazie al terzo posto ottenuto nella stagione regolare, il Pisa è entrato nei playoff direttamente ai quarti di finale, mentre la Carrarese, settima nello stesso girone A, ha iniziato al primo turno superando prima la Pro Patria e dunque la Pro Vercelli.

Di seguito tutte le informazioni su Pisa-Carrarese: dalle notizie sulle formazioni, a dove vedere il match in tv e streaming.

PISA-CARRARESE: DATA, ORA, DIRETTA TV E STREAMING

PARTITA Pisa-Carrarese DATA 22 maggio 2019, 20.30 DOVE Arena Garibaldi-Romeo Anconetani, Pisa ARBITRO Matteo Marchetti TV Eleven Sports, Rai Sport STREAMING Eleven Sports, Rai Sport

ORARIO PISA-CARRARESE

La gara tra Pisa e Carrarese andrà in scena mecoledì 22 maggio 2019 alle ore 20:30. Appuntamento allo Stadio Arena Garibaldi-Romeo Anconetani di Pisa.

Pisa-Carrarese sarà visibile in diretta solamente sulla piattaforma Eleven Sports, che detiene i diritti del torneo per questa annata. Sarà possibile assistere al match anche in differita: Rai Sport lo trasmetterà infatti in differita a partire dalle 22.30.

Il match dei playoff di Serie C tra Pisa e Carrarese sarà visibile in diretta su Eleven Sports. Grazie a questo servizio sarà possibile acquistare tutte le gare in abbonamento oppure scegliere la singola partita di Serie C. Scaricando l'app il servizio è fruibile via PC, smartphone o tablet.

IN DIRETTA SU GOAL

Goal proporrà la diretta testuale minuto per minuto di tutte le sfide dei playoff in programma nella giornata. Tutte le azioni e le emozioni provenienti da tutti i campi di Serie C, comprese quelle tra Pisa e Carrarese, fino al fischio finale.

PISA (4-3-1-2): Gori; Lisi, Benedetti, Meroni, Birindelli; Di Quinzio, Gucher, De Vitis; Minesso; Masucci, Pesenti.

CARRARESE (4-2-3-1): Borra; Carissoni, L. Ricci, Karkalis, Rosaia; Cardoselli, Varone; Bentivegna, Piscopo, Latte Lath; Maccarone.