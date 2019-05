DIRETTA: Playoff Serie C LIVE - dove vederli in tv e streaming

Catanzaro-Feralpisalò, Catania-Potenza, Viterbese-Arezzo, Pisa-Carrarese e Imolese-Monza saranno tutte visibili in esclusiva e in diretta su Eleven Sports.

Nessuna gara invece verrà trasmessa in diretta e in chiaro da Rai e Sportitalia.

Goal segue tutte le partite dei Playoff di Serie C in diretta testuale: dalle probabili formazioni alle ufficiali, fino alla cronaca minuto per minuto.