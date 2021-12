Pallone d'Oro, Lewandowski deluso: "Sono triste"

Conoscendo le dinamiche del Pallone d'Oro e la vittoria della Copa America da parte di Leo Messi, l'argentino era il grande favorito per la vittoria del maggior riconoscimento individuale del mondo calcistico. Detto fatto, con Robert Lewandowski battuto di pochi punti (33) nonostante un biennio in cui ha segnato come non mai prima d'ora, vincendo tutto.

Lewandowski ci è andato vicino, ma ha dovuto lasciare Parigi con il solo premio di consolazione di 'Stryker of the year', miglior attaccante dell'anno. Poca roba in confronto al premio dorato conquistato da Messi per la settima volta in carriera e che ha lasciato l'ex Borussia Dortmund ampiamente deluso.

Intervistato da Kanale Sportowym, Lewandowski non ha nascosto la sua frustrazione:

“Non posso dire di essere felice, anzi, ho una sensazione di tristezza. Ci sono rimasto male. Per esserci andato così vicino, per aver sfidato Messi, che ovviamente rispetto per come gioca e per cosa ha ottenuto. Il solo fatto che ho potuto competere con lui mi dimostra il livello che sono riuscito a raggiungere".

A proposito di Messi, l'argentino ha fatto parlare di sè per aver chiesto sul palco del Pallone d'Oro un premio anche per Lewandowski, considerando lo stop del premio nel 2020, che il polacco avrebbe quasi sicuramente conquistato dopo un'annata incredibile.

Lewandowski ha commentato le dichiarazioni di Messi una settimana dopo, non proprio in maniera felice:

"Vorrei che non fossero parole vuote, ma sincere. Anche se l'idea non mi entusiasma".

Anche nel 2022, Lewandowski sarà tra i favoriti per la conquista del Pallone d'Oro: non è chiaro quando ci sarà l'assegnazione del riconoscimento, considerando i Mondiali qatarioti proprio nel periodo di solito scelto per la cerimonia.