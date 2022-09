Pallone d'Oro 2022, chi è il vincitore?

L'edizione 2022 del Pallone d'Oro non vede Messi presente: l'argentino non è stato infatti candidato dopo aver conquistato sette titoli.

Il Pallone d'Oro, nonostante le polemiche, continua ad essere il premio individuale per un calciatore più importante al mondo. Per l'edizione 2022 l'organizzazione ha deciso di cambiare i parametri, così da provare a renderlo un premio più 'giusto'.

Nello specifico il Pallone d'Oro 2022 vede votare solamente i giornalisti delle prime 100 nazioni del ranking FIFA e solamente in base all'annata 2021/2022 rispetto all'anno solare. L'edizione, come noto, non avrà Leo Messi, fuori dai trenta candidati dopo averne vinto sette.

Spazio dunque ad un nuovo vincitore dopo i due consecutivi nuovi trionfi di Messi nel 2019 e nel 2021, con l'edizione 2020 invece cancellata a causa del coronavirus.

IL VINCITORE DEL PALLONE D'ORO 2022

A meno di sorprese epocali, Karim Benzema sarà eletto Pallone d'Oro 2022 il 17 ottobre, data della cerimonia. Il francese dovrebbe conquistare il suo primo alloro grazie ad un 2021/2022 a dir poco dominante, in cui ha conquistato la Nations League, la Champions, la Liga, e i titoli di capocannoniere nelle ultime due competizioni citate.

Più complicato prevedere la top cinque del Pallone d'Oro, che dovrebbe includere Mbappé, uno tra Vinicius e Modric (se non tutti e due), Lewandowski e Salah.

I CANDIDATI DEL PALLONE D'ORO 2022