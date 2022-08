Pallone d'Oro 2022, Messi sarà candidato? Può vincere?

Dopo le polemiche post successonel 2021, France Football ha cambiato le regole del premio: ecco perchè la situazione attorno a Messi è interessante.

Per una larga fetta di popolazione mondiale, Leo Messi è il calciatore non solo più forte in attività, ma anche dell'intera storia del calcio. Numeri alieni in termini realizzativi, coppe su coppe e record di edizioni del Pallone d'Oro conquistate. Sette, due più di Cristiano Ronaldo.

L'ultima edizione, quella 2021, ha visto Messi vincere l'ennesimo titolo ai danni di Lewandowski, con enormi polemiche in virtù di una stagione non particolarmente al top, ma che ha portato nel palmares la prima Copa America della sua carriera. Dopo il caos, il cambiamento delle regole da parte di France Football, così da evitare nuovi casi del genere.

Messi e il Pallone d'Oro nel 2022? La storia prosegue, con le nominations dei candidati al premio previste per il pomeriggio di venerdì 12 agosto 2022. Tutti gli occhi su Benzema, assoluto favorito in vista della premiazione del 17 ottobre, ma curiosità anche relativamente all'argentino.

MESSI CANDIDATO AL PALLONE D'ORO 2022?

L'argentino è reduce da una stagione 2021/2022 decisamente sotto le aspettative tra infortuni, coronavirus e prestazioni deludenti. L'ex Barcellona, però, difficilmente rimarrà fuori dalla lista dei candidati al Pallone d'Oro. L'essere un attaccante del PSG, essere Messi ed aver fornito una quantità sostanziosa di assist dovrebbero regolarmente vederlo tra i candidati.

Una sua eventuale assenza sarebbe storica, vista la presenza da ormai quindici anni. Ma non sarebbe poi così incredibilmente scioccante, visti i premi e le coppe conquistate dai suoi rivali.

MESSI VINCE IL PALLONE D'ORO 2022?

Messi non è certo di entrare tra i candidati, anche se dovrebbe comunque far parte della lista finale, ma è praticamente impossibile vederlo non solo sul trono del mondo, ma anche nei primi cinque-dieci posti. France Football ha limitato da quest'anno la votazione ai rappresentanti delle prime 100 nazioni del Ranking FIFA, un punto molto importante.

In passato, infatti, Messi è riuscito a battere Van Dijk nel 2019 e Lewandowski nel 2021 proprio grazie ai rappresentanti delle nazioni con più basso coefficente FIFA. In più viene considerata ora la stagione in sè e non l'anno solare (2022) di riferimento.

QUANTE EDIZIONI HA VINTO MESSI?