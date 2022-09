Pallone d'Oro 2022: candidati, novità nel regolamento e quando si assegna

Tutte le info sulla nuova edizione del Pallone d'Oro: da favoriti e candidati a come vederlo, fino alle storiche novità per l'assegnazione del premio.

Il premio più ambito, quello che fa maggiormente discutere. Il Pallone d'Oro è il riconoscimento individuale numero uno nel mondo del calcio, che ogni anno inizia mesi prima della sua assegnazione, con i possibili vincitori, arriva ovviamente al top il giorno della sua consegna, e si conclude settimane dopo il successo.

Lionel Messi è il giocatore che ha vinto più volte il Pallone d'Oro, superando Cristiano Ronaldo di due riconoscimenti in una lotta eterna del nuovo millennio. Organizzato da France Football, il riconoscimento è stato per alcuni anni accorpato alla FIFA. Contestato dai tifosi e dagli appassionati, nel 2022 cambia veste.

Verrà presa in esame la stagione e non l'anno solare, dunque il 2021/2022. Il periodo autunnale porterà invece al Pallone d'Oro 2023, assegnato dunque in base ai Mondiali qatarioti e l'annata 2022/2023.

I nominati non arriveranno solamente dalla redazione di France Football, ma vengono aggiunti alla selezione il presentatore del galà Didier Drogba e il votante più perspicace. In questo caso è stato scelto il giornalista vietnamita Truong Anh Ngoc e la giurata ceca Karolina Hlavackova, l'unica ad aver dato il giusto podio.

In virtù dei voti spesso sballati da parte delle federazioni calcistiche meno importanti del Ranking FIFA, solo le rappresentative dei primi cento paesi della classifica FIFA (e le cinquanta per le donne) potranno votare per il Pallone d'Oro.

Premio individuale, dunque il criterio numero uno di voto si concentrerà principalmente sulla prestazione individuale e sul carattere deciso e impressionante dei contendenti. Il criterio numero 2 si concentrerà sulle prestazioni collettive e sul record accumulati durante la stagione. Infine, il criterio numero 3 riguarderà la classe del giocatore e il suo senso del fair play. Scompare invece il criterio sulla carriera del giocatore.

QUANDO SI ASSEGNA IL PALLONE D'ORO 2022?

Il riconoscimento verrà assegnato nell'autunno del 2022, precisamente il 17 ottobre, dunque poco più di un mese prima dell'inizio dei Mondiali. La competizione che si svolgerà in Qatar non verrà però considerata per il Pallone d'Oro 2022, ma per il 2023.

Il 12 agosto 2022, alle ore 18:30, tutte le nomination dei premi: Miglior giocatore maschile, miglior giocatrice femminile, miglior giovane e miglior Under 21.

CANDIDATI E FAVORITI AL PALLONE D'ORO

Miglior giocatore maschile (favorito Benzema):

Thiabaut Courtois (Real Madrid)

Rafael Leao (Milan)

Christopher Nkunku (Lipsia)

Mohamed Salah (Liverpool)

Joshua Kimmich (Bayern Monaco)

Alexander-Arnold (Liverpool)

Vinicius (Real Madrid)

Bernardo Silva (Manchester City)

Luis Diaz (Liverpool)

Robert Lewandowski (Bayern Monaco/Barcellona)

Ryiad Mahrez (Manchester City)

Casemiro (Real Madrid)

Heung-Min Son (Tottenham)

Fabinho (Liverpool)

Karim Benzema (Real Madrid)

Mike Maignan (Milan)

Harry Kane (Tottenham)

Darwin Nunez (Benfica/Liverpool)

Phil Foden (Manchester City)

Sadio Manè (Liverpool/Bayern Monaco)

Sebastien Haller (Ajax/Borussia Dortmund)

Luka Modric (Real Madrid)

Antonio Rudiger (Chelsea/Real Madrid)

Cristiano Ronaldo (Manchester United)

Kevin De Bruyne (Manchester City)

Dusan Vlahovic (Fiorentina/Juventus)

Virgil Van Djik (Liverpool)

Joao Cancelo (Manchester City)

Kylian Mbappe (PSG)

Erling Haaland (Borussia Dortmund/Manchester City)

Miglior giocatrice femminile (favorita Mead):

Selma Bacha

Fridolina Rolfö

Vivianne Miedema

󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Lucy Bronze

Sam Kerr

Christiane Endler

Lena Oberdorf

Kadidiatou Diani

Catarina Macario

Alexia Putellas

Alexandra Popp

Aitana Bonmatí

Wendie Renard

Alex Morgan

󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Beth Mead

Asisat Oshoala

Marie-Antoinette Katoto

󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Millie Bright

Trinity Rodman

Ada Hegerberg

Miglior portiere (favorito Courtois)

Yassine Bounou (Siviglia)

Alisson Becker (Liverpool)

Thibaut Courtois (Real Madrid)

Ederson (Manchester City)

Mike Maignan (Milan)

Edouard Mendy (Chelsea)

Manuel Neuer (Bayern Monaco)

Jan Oblak (Atletico Madrid)

Kevin Trapp (Eintracht)

Hugo Lloris (Tottenham)

Miglior Under 21 (favorito Camavinga):

Karim Adeyemi (Salisburgo/Borussia Dortmund)

Jude Bellingham (Borussia Dortmund)

Eduardo Camavinga (Real Madrid)

Gavi (Barcellona)

Ryan Gravenberch (Ajax/Bayern Monaco)

Nuno Mendes (Sporting/PSG)

Jamal Musiala (Bayern Monaco)

Joško Gvardiol (Lipsia)

Bukayo Saka (Arsenal)

Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)

DOVE VEDERE LA CERIMONIA DEL PALLONE D'ORO

E' presto per dire dove sarà possibile assistere al galà del Pallone d'Oro 2022 in chiaro e in diretta tra Sky, DAZN e Mediaset. Di certo la cerimonia sarà visibile sui canali dell'UEFA. Anche su GOAL ci sarà una copertura totale dell'evento con i vari vincitori e le loro reazioni sul palco.