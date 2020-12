Palermo-Bari dove vederla: Sky, Rai o Eleven Sports? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Il Palermo sfida il Bari nel big match del 17° turno del Girone C di Serie C: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

PALERMO-BARI: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -Bari

-Bari Data: 23 ottobre 2020

23 ottobre 2020 Orario: 15.00

15.00 Canale : Sky Primafila, Eleven Sports

Sky Primafila, Eleven Sports Streaming: Eleven Sports

Il Palermo di Roberto Boscaglia ospita il Bari di Gaetano Auteri nel big match della 17ª giornata del Girone C di Serie C. I siciliani sono decimi in classifica con 20 punti, frutto di 5 vittorie, 5 pareggi e 5 sconfitte, i pugliesi si trovano al 2° posto a quota 33, con un cammino di 10 successi, 3 pareggi e 2 sconfitte, e distano 7 lunghezze dalla capolista Ternana. Entrambe le formazioni devono inoltre recuperare una partita.

Bilancio di assoluto equilibrio fra le due squadre nei 65 precedenti in gare ufficiali, per un confronto che è stato a lungo giocato anche in : 22 i successi per parte, a fronte di 21 pareggi.

Due pareggi, una sconfitta e una vittoria per il Palermo nelle ultime 4 partite giocate nel torneo, 3 vittorie e un pareggio invece per i Galletti nelle ultime 4 giornate.

ORARIO PALERMO-BARI

è il miglior marcatore dei siciliani nel torneo con 4 reti,è invece il bomber dei pugliesi con 8 goal all'attivo. In questa pagina tutte le informazioni sudalle notizie sullea come seguire il match in tv

Palermo-Bari si disputerà il pomeriggio di mercoledì 23 dicembre 2020 nel palcoscenico dello Stadio Renzo Barbera di Palermo. Il fischio d'inizio della gara è in programma alle ore 15.00.

Il big match Palermo-Bari sarà trasmesso in diretta pay per view da Sky su Sky Primafila (canale 251 del satellite).

La gara sarà visibile anche attraverso la piattaforma web Eleven Sports, che detiene i diritti dell'intero campionato di Serie C, e potrà essere seguita sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app. Per vedere il match con Eleven Sports, naturalmente, occorrerà prima aver sottoscritto un abbonamento o acquistato il singolo evento.

La sfidapotrà essere seguita in diretta attraversoanche su dispositivi mobili come smartphone e tablet e sul proprio pc o notebook, collegandosi alla piattaforma o scaricando la app. Per visualizzare la diretta bisognerà cliccare in entrambi i casi sul link della partita.

Boscaglia dovrebbe mandare in campo i siciliani con il 4-2-3-1. In attacco si rivedrà dal 1' Saraniti al posto del giovane Lucca, con Valente, Luperini e Kanouté alle sue spalle sulla trequarti. In mediana il consueto tandem composto da Odjer e Broh. Fra i pali giocherà Pelagotti, con una linea difensiva a quattro che vedrà Somma e Lancini a comporre la coppia centrale e Accardi e Crivello ad agire da terzini.

Consueto 3-4-3 per i pugliesi. Auteri è orientato a dare fiducia nel tridente offensivo a Marras e D'Ursi ai lati del bomber Antenucci, con Simeri e Candellone che dovrebbero partire dalla panchina. Le due fasce saranno presidiate da Semenzato e D'Orazio, in mezzo Maita e Lollo potrebbero spuntarla su Bianco. La difesa a tre vedrà Matteo Ciofani, ormai impiegato in pianta stabile da centrale destro, affiancare Celiento e Di Cesare. In porta agirà Frattali.

PALERMO (4-2-3-1): Pelagotti; Accardi, Somma, Lancini, Crivello; Odjer, Broh; Valente, Luperini, Kanouté; Saraniti.

BARI (3-4-3): Frattali; M. Ciofani, Celiento, Di Cesare; Semenzato, Maita, Lollo, D'Orazio; Marras, Antenucci, D'Ursi.