DIRETTA: Palermo-Bari LIVE! Prepartita e formazioni

PALERMO-BARI: CURIOSITÀ

- Assoluta parità nei 65 precedenti totali fra e Bari: 22 vittorie biancorosse (solo 2 in trasferta), 22 vittorie rosanero (17 in casa) e 21 pareggi (13 a Palermo).

- Qualora dovesse scendere in campo, l'argentino del Palermo Mario Alberto Santana festeggerebbe la sua 400ª presenza nei campionati italiani tenendo conto di tutte le categorie (255 presenze in serie A, 45 in B, 48 in Lega Pro, 17 in coppa , 33 nelle coppe europee, 1 in gare di playoff/playout).

- Andrea Saraniti è il miglior marcatore dei siciliani nel torneo con 4 reti, Mirco Antenucci è invece il bomber dei pugliesi con 8 goal all'attivo.

- Tenendo conto dell'anno solare 2020, Mirco Antenucci del Bari è il bomber assoluto del Girone C di Serie C con 15 goal totali.

- Il Palermo è reduce da due pareggi, una sconfitta e una vittoria nelle ultime 4 partite, mentre il Bari ha collezionato 3 vittorie e un pareggio nelle precedenti 4 giornate.