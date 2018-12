Olympiakos-Milan: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Il Milan affronta la gara decisiva per la qualificazione ai sedicesimi di Europa League contro l'Olympiakos: vincere o pareggiare significa passare.

Il Milan va alla caccia della qualificazione nel proprio girone di Europa League sul campo dell'Olympiakos. L'ultima giornata vede i rossoneri affrontare una sfida decisiva contro i greci, nell'inferno del Karaiskakis di Atene.

Per qualificarsi il Milan ha bisogno di una vittoria o un pareggio contro l'Olympiakos, oppure una sconfitta con meno di due goal di scarto, o con due goal di scarto dal 4-2 in su.

La situazione è favorevole per i rossoneri, che si giocheranno tutto in 90 minuti, con la possibilità di agguantare anche il primo posto con una vittoria nel caso in cui il Dudelange dovesse riuscire a fermare il Betis nell'altro match della serata.

QUANDO DI GIOCA OLYMPIAKOS-MILAN

Olympiakos-Milan si giocherà giovedì 13 dicembre 2018 alle ore 21, allo stadio Karaiskakis di Atene. L'arbitro del match sarà il francese Benoit Bastien. Si gioca in contemporanea Dudelange-Betis, altra sfida importante per decretare la qualificazione nel gruppo F di Europa League.

DOVE VEDERE OLYMPIAKOS-MILAN IN TV E STREAMING

Olympiakos-Milan sarà trasmessa in tv da Sky, sui canali Sky Sport Uno (canale 201 del satellite), e su Sky Sport (canale 252 del satellite). Il match verrà anche trasmesso in streaming su SkyGo per gli abbonati Sky, piattaforma disponibile su pc, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI OLYMPIAKOS-MILAN

L'Olympiakos ha bisogno di vincere e segnare, quindi potrebbe presentarsi con una squadra molto offensiva. La linea difensiva davanti a José Sà dovrebbe veder Vukovic e Cissé al centro, con Torosidis e Elabdellaoui sulle corsie. A centrocampo l'ex Udinese Guilherme con Camara, mentre Nahuel, Fortounis e Podence dovrebbero accompagnare l'unica punta José Angel Guerrero.

Il Milan potrebbe confermare il 4-4-2 visto nelle ultime partite di campionato, senza grosse sorprese. Tra i pali Reina, portiere di coppe. Davanti a lui difesa obbligata con Abate e Zapata centrali, Calabria a destra e Rodriguez a sinistra. In mezzo la coppia fisica Kessié-Bakayoko, con Suso a destra e Calhanoglu a sinistra, insidiato da Laxalt. Davanti si va verso la conferma di Cutrone e Higuain.

OLYMPIAKOS (4-2-3-1): José Sà; Elabdellaoui, Vukovic, Cissé, Torosidis; Guilherme, Camara; Podence, Fortounis, Nahuel; Guerrero.

MILAN (4-4-2): Reina; Calabria, Abate, Zapata, Rodriguez; Suso, Kessié, Bakayoko, Calhanoglu; Higuain, Cutrone.