Classifica girone F Europa League: il Milan si qualifica se...

Milan vicinissimo alla qualificazione per i sedicesimi di Europa League dopo la vittoria contro il Dudelange: decisiva la trasferta di Atene.

La vittoria in rimonta contro il Dudelange avvicina il Milan ai sedicesimi di finale di Europa League. Ai rossoneri basterà pareggiare nella trasferta di Atene in programma stasera all'ultima giornata.

Guarda su DAZN oltre 100 match di Serie A e tutta la Serie B: attiva ora il tuo mese gratuito!

In realtà però il Milan, in virtù del 3-1 maturato nella gara d'andata contro l' Olympiacos , accederebbe ai sedicesimi di Europa League anche in caso di sconfitta con meno di due goal di scarto o con massimo due goal di scarto dal 4-2 in su.

PT V P S GF GS DR 1. Betis 11 3 2 0 7 2 +5 2. Milan 10 3 1 1 11 6 +5 3. Olympiakos 7 2 1 2 8 5 +3 4. Dudelange 0 0 0 5 3 16 -13

IL MILAN SI QUALIFICA AI SEDICESIMI SE...

Nell'ultimo turno il Milan si qualifica ai sedicesimi se