DIRETTA: Olympiakos-Milan LIVE! 3-1, Fortounis

Il Milan cerca la qualificazione ai sedicesimi di Europa League in casa dell'Olympiakos, che potrebbe arrivare anche con una sconfitta.

22.53 OLYMPIAKOS-MILAN 3-1 - FINE PARTITA: la presa alta di José Sà sulla punizione sancisce il finale: il Milan è eliminato, passa l'Olympiakos con il 3-1. Invasione di campo al termine del match. Milan punito oltre le sue responsabilità da un rigore dubbio costato il 3-1 definitivo, dopo una partita che la squadra di Gattuso non è riuscita a gestire a dovere. Avanti i greci come secondi, dietro al Betis primo in classifica.

94' OLYMPIAKOS-MILAN 3-1 - Break di Halilovic, strattonato: punizione dalla trequarti per il Milan.

92' OLYMPIAKOS-MILAN 3-1 - OCCASIONE MILAN: tiro da fuori di Higuain, deviato in modo provvidenziale da un difensore: palla fuori di pochissimo.

90' OLYMPIAKOS-MILAN 3-1 - Quattro di recupero per l'assalto del Milan.

90' OLYMPIAKOS-MILAN 3-1 - Verticalizza Halilovic, Calhanoglu prova il velo ma Zapata, che è andato a fare il centravanti, non se l'aspetta e l'occasione sfuma.

89' OLYMPIAKOS-MILAN 3-1 - AMMONIZIONE OLYMPIAKOS: fallo da dietro di Guerrero, giallo per lui.

86' OLYMPIAKOS-MILAN 3-1 - Bagarre nell'area dell'Olympiakos, se la cava José Sà.

85' OLYMPIAKOS-MILAN 3-1 - SOSTITUZIONE OLYMPIAKOS: Bouchalakis rileva Podence, si difende Martins.

85' OLYMPIAKOS-MILAN 3-1 - SOSTITUZIONE MILAN: Dentro Halilovic al posto di Rodriguez, arretra Laxalt terzino.

83' OLYMPIAKOS-MILAN 3-1 - Ora il Karaiskakis è una bolgia, il Milan prova ad attaccare anche se ha rischiato su un lancio verso Elabdellaoui, con un liscio clamoroso di Reina che poi si è salvato.

81' OLYMPIAKOS-MILAN 3-1 - GOAL OLYMPIAKOS: Fortounis spiazza Reina aprendo il piatto, palla alla sinistra del portiere spagnolo.

80' OLYMPIAKOS-MILAN 2-1 - RIGORE OLYMPIAKOS: sospetta trattenuta di Abate su Torosidis, che accentua il contatto: Bastien indica il dischetto.

79' OLYMPIAKOS-MILAN 2-1 - SOSTITUZIONE MILAN: fuori Camara, un mediano, e dentro Torosidis che gioca nei quattro davanti, con Natcho a centrocampo insieme a Guilherme.

78' OLYMPIAKOS-MILAN 2-1 - SOSTITUZIONE MILAN: Laxalt prende il posto di Cutrone, a sinistra con Calhanoglu centrale vicino a Higuain.

78' OLYMPIAKOS-MILAN 2-1 - OCCASIONE MILAN: ancora i rossoneri vicini al goal con Higuain, che a centro area mette alto un cross di Calabria.

75' OLYMPIAKOS-MILAN 2-1 - OCCASIONE MILAN: salvataggio decisivo di Abate su Guerreiro, che si immola per respingere il tiro dello spagnolo.

73' OLYMPIAKOS-MILAN 2-1 - AMMONIZIONE OLYMPIAKOS: giallo per Kamara, fallo a centrocampo.

72' OLYMPIAKOS-MILAN 2-1 - GOAL MILAN: arriva subito il goal del Milan con Zapata, che risolve incornando su azione da calcio d'angolo! 2-1, ora Milan di nuovo avanti, ma l'Olympiakos ha bisogno di un solo altro goal.

71' OLYMPIAKOS-MILAN 2-0 - GOAL OLYMPIAKOS: Un destro da fuori di Guilherme viene deviato da Zapata e si impenna, finendo nel sette senza lasciar scampo a Reina. Ora greci qualificati, Milan all'attacco.

70' OLYMPIAKOS-MILAN 1-0 - SOSTITUZIONE OLYMPIAKOS: Natcho al posto di Fetfatzidis, fuori un esterno di spinta e dentro un mediano di palleggio.

68' OLYMPIAKOS-MILAN 1-0 - Tutti in avanti ora i greci, che lasciano spazi dietro. All'Olympiakos serve un goal: col 2-0 il Milan sarebbe fuori.

66' OLYMPIAKOS-MILAN 1-0 - Castillejo abbandonato in area prova una girata comunque difficile, José Sà va in presa sul tentativo dell'ex Villarreal.

64' OLYMPIAKOS-MILAN 1-0 - OCCASIONE MILAN: si fa tutto il campo Higuain, poi calcia fuori di pochissimo col destro. Gran progressione dell'argentino.

63' OLYMPIAKOS-MILAN 1-0 - OCCASIONE OLYMPIAKOS: Milan in totale confusione! Salva tutto ancora la difesa rossonera in extremis dopo un miracolo di Reina su Fortounis: Guerrero sulla ribattuta calcia, Zapata respinge. Ma tutto nasce da un corner gestito malissimo dal Milan.

63' OLYMPIAKOS-MILAN 1-0 - Ancora rossoneri, stavolta con Calhanoglu che cerca il secondo palo da dentro l'area e trova la deviazione.

62' OLYMPIAKOS-MILAN 1-0 - OCCASIONE MILAN: Risponde subito il Milan con Cutrone, destro dai 16 metri che esce di pochissimo!

60' OLYMPIAKOS-MILAN 1-0 - GOAL OLYMPIAKOS: disattenzione incredibile della difesa del Milan su corner, Podence riceve in area e ha il tempo di guardare e cercare un compagno, Cissé a centro area dopo un salvataggio di Higuain insacca il goal dell'1-0.

58' OLYMPIAKOS-MILAN 0-0 - Rischia ancora il Milan, ancora un terzino dell'Olympiakos crea problemi: stavolta è Elabdellaoui, che arriva in area a concludere. Reina in due tempi ferma tutto. Male i due esterni alti rossoneri in fase difensiva, ripresi anche da Gattuso.

54' OLYMPIAKOS-MILAN 0-0 - AMMONIZIONE MILAN: Ammonito Reina per perdita di tempo.

53' OLYMPIAKOS-MILAN 0-0 - Calhanoglu prova a dribblare Guilherme in area e viene fermato, si scatena il contropiede greco con Fetfatzidis che stavolta trova Reina centralmente.

51' OLYMPIAKOS-MILAN 0-0 - Spinge Koutris, di fatto un'ala aggiunta oggi: dopo una bella progressione prova il sinistro da fuori, frettoloso e direttamente in curva.

50' OLYMPIAKOS-MILAN 0-0 - OCCASIONE MILAN: grande azione inizata da un'apertura di controbalzo di Castillejo per Cutrone, poi arriva Kessié per chiudere dal limite: rasoterra che sfiora il palo alla destra di Sà.

47' OLYMPIAKOS-MILAN 0-0 - OCCASIONE OLYMPIAKOS: Sinistro fuori di nulla di Fetfatzidis, a giro dal limite dell'area. Bello il controllo di Podence su palla di Koutris che aveva permesso all'ex Genoa di andare al tiro.

46' OLYMPIAKOS-MILAN 0-0 - Si riparte con la palla tra i piedi del Milan, che prova ancora a gestire e cercare spazi.

22.00 OLYMPIAKOS-MILAN - Si rivedono in campo le due squadre, non ci sono cambi né da una parte né dall'altra.

45' OLYMPIAKOS-MILAN 0-0 - FINE PRIMO TEMPO: è un tiro di Calhanoglu parato da José Sà a chiudere un primo tempo equilibrato. Il Milan prova a controllare i ritmi affondando quando ne ha l'opportunità, i greci ci provano con insistenza pressando alto, con foga ma senza grande ordine. Lo 0-0 va benissimo al Milan, che sarebbe qualificato.

44' OLYMPIAKOS-MILAN 0-0 - AMMONIZIONE OLYMPIAKOS: sprint di Higuain, Cissé lo abbatte e si prende il giallo.

44' OLYMPIAKOS-MILAN 0-0 - OCCASIONE OLYMPIAKOS: punizione battuta bene da Fortounis, che aggira la barriera e trova lo specchio, ci mette una mano Reina.

43' OLYMPIAKOS-MILAN 0-0 - AMMONIZIONE MILAN: giallo anche per Bakayoko, fallo da dietro su Fortounis sulla propria trequarti.

42' OLYMPIAKOS-MILAN 0-0 - Destro secco e potente sul primo palo di Kessié, José Sà controlla in due tempi.

40' OLYMPIAKOS-MILAN 0-0 - AMMONIZIONE OLYMPIAKOS: primo ammonito anche per i greci, è Koutris per una trattenuta plateale su Calhanoglu.

36' OLYMPIAKOS-MILAN 0-0 - Azione tutta orizzontale del Milan dentro l'area greca: Cutrone prova l'extra-pass per Castillejo anziché calciare, chiude tutto Koutris.

32' OLYMPIAKOS-MILAN 0-0 - Pericolosissimo contropiede dell'Olympiakos, che si conclude con un fuorigioco di Guerrero e la rabbia di Martins in panchina. Risposta del Milan con un sinistro svirgolato in curva da Higuain.

28' OLYMPIAKOS-MILAN 0-0 - Azione insistente e nervosa del Milan con Higuain, che duetta con Cutrone e poi in area viene rimpallato.

26' OLYMPIAKOS-MILAN 0-0 - Che rischio per il Milan su un'uscita a vuoto di Reina su corner: Kessié è sulla traiettoria della girata di Guilherme, si salvano i rossoneri.

25' OLYMPIAKOS-MILAN 0-0 - Fa tutto da solo Podence in piena area dopo una bella discesa di Koutris, Abate devia in corner il sinistro del portoghese.

22' OLYMPIAKOS-MILAN 0-0 - Ci prova Podence con un destro a giro facile a trattenere per Reina. Risponde subito il Milan, Cutrone e Calhanoglu non si intendono bene in area.

21' OLYMPIAKOS-MILAN 0-0 - Ancora Milan, stavolta con Cutrone che si allunga per saltare Vukovic e poi calcia troppo centralmente col destro, parata facile per Sà.

19' OLYMPIAKOS-MILAN 0-0 - OCCASIONE MILAN: Zapata stacca di testa tutto solo e schiaccia a terra, José Sà alza sopra la traversa. Olympiakos che difende a zona e concede occasioni.

17' OLYMPIAKOS-MILAN 0-0 - OCCASIONE MILAN: combinano Cutrone e Higuain in piena area, il Pipita al momento del tiro si trova addosso il portiere che gli chiude lo specchio.

15' OLYMPIAKOS-MILAN 0-0 - Colpo di testa molto pericoloso di nuovo dei greci con l'ex Verona Vukovic, la palla esce. Milan ancora impreciso nelle marcature.

13' OLYMPIAKOS-MILAN 0-0 - AMMONIZIONE MILAN: giallo per Calhanoglu che stende in scivolata Fetfatzidis, che stava ripartendo. Entrata in ritardo.

10' OLYMPIAKOS-MILAN 0-0 - Un paio di offensive della squadra di Martins, Milan poco attento in fase difensiva e che concede qualcosa di troppo all'Olympiakos.

8' OLYMPIAKOS-MILAN 0-0 - Cercato in profondità Castillejo, José Sà in uscita protegge la rimessa dal fondo. Milan che si fa vedere in avanti dopo un avvio un po' complicato.

5' OLYMPIAKOS-MILAN 0-0 - Primo squillo del Milan con Calhanoglu, destro dai 20 metri, rasoterra, centrale e potente: José Sà la tiene senza problemi.

4' OLYMPIAKOS-MILAN 0-0 - Cerca di controllare il ritmo il Milan, ma i greci sono inferociti e pressano altissimo.

1' OLYMPIAKOS-MILAN 0-0 - OCCASIONE OLYMPIAKOS: nemmeno il tempo di iniziare e già greci pericolosi, lancio lungo di Cissé letto malissimo da Zapata, Reina in uscita su Guerrero salva il Milan.

21.01 OLYMPIAKOS-MILAN - Fischio d'inizio al Karaiskakis, si gioca in un clima bollente.

20.55 OLYMPIAKOS-MILAN - Ci siamo, le squadre stanno facendo il loro ingresso in campo nel caldissimo Karaiskakis di Atene.

19.36 - OLYMPIAKOS-MILAN: LE FORMAZIONI UFFICIALI - OLYMPIAKOS (4-2-3-1): José Sà; Elabdellaoui, Vukovic, Cisse, Koutris; Guilherme, Camara; Fetfatzidis, Fortounis, Podence; Guerrero.

19.36 - OLYMPIAKOS-MILAN: LE FORMAZIONI UFFICIALI - MILAN (4-4-2): Reina; Calabria, Abate, Zapata, Rodriguez; Castillejo, Kessié, Bakayoko, Calhanoglu; Higuain, Cutrone.

15.16 - Il Milan ha perso soltanto una delle ultime quattro trasferte di Europa League (2V, 1N), e non ha subito gol in due di queste.

15.14 - Il Milan non ha subito goal nell’ultimo match contro il Torino – i rossoneri non tengono la porta inviolata per due partite di fila in tutte le competizioni dallo scorso febbraio.

15.13 - Milan (87%) ed Olympiacos (86%) sono due delle cinque squadre con la percentuale più alta di passaggi riusciti in questa stagione di Europa League, meglio di loro hanno fatto solo Chelsea, Betis e Arsenal.

15.10 - 10 delle 11 reti del Milan in questa edizione di Europa League sono state messe a segno nel secondo tempo, cinque di queste negli ultimi 15 minuti (record in entrambe le graduatorie).

12.51 - L’Olympiacos ha vinto soltanto una delle ultime otto partite casalinghe disputate contro squadre italiane in competizioni europee (2N, 5P), il successo per 1-0 sulla Juventus nella Champions League 2014/15.

12.47 - Il Milan non ha mai vinto una partita in competizioni europee contro squadre greche in trasferta (4N, 1P): le uniche tre vittorie dei rossoneri in Grecia sono tre finali (una Coppa delle Coppe e due Champions League).

12.42 - Il Milan è rimasto imbattuto in 10 delle 11 sfide contro squadre greche in competizioni europee (5V, 5N) - l’unica sconfitta risale al novembre 2006 in trasferta contro l’AEK Atene (0-1).

12.36 - L’unico match interno disputato dall’Olympiacos contro il Milan risale proprio al primo confronto in assoluto tra le due squadre in una competizione europea: la partita di Coppa dei Campioni del 1959/60 terminato 2-2.

12.31 - Il Milan è imbattuto nei tre precedenti giocati contro l’Olympiacos in competizioni europee (2V, 1N), e ha vinto la sfida della seconda giornata per 3-1.

Trasferta impegnativa per il Milan che, sul caldissimo campo del 'Karaiskakis' di Atene, si gioca la qualificazione ai sedicesimi di Europa League contro l' Olympiakos in quello che è un vero e proprio scontro diretto.

Clicca qui per attivare il mese gratuito su DAZN: vedi oltre 100 match di Serie A e tutta la Serie B in esclusiva

Ai rossoneri, attualmente secondi nel Gruppo F con tre punti di vantaggio sui greci, basterà non perdere per passare il turno ma la qualificazione potrebbe arrivare anche con una sconfitta.

Un ko con meno di due goal di scarto, o con due goal di scarto dal 4-2 in su, infatti permetterebbe comunque al Milan di restare davanti all'Olympiakos.

In caso di vittoria ad Atene e mancato successo del Betis contro il Dudelange peraltro i rossoneri possono ancora sperare anche di qualificarsi come prima del girone.

Gattuso per l'occasione recupera Musacchio, che partirà dalla panchina, mentre è in dubbio la presenza di Suso che potrebbe essere sostituito da Castillejo.

Olympiakos-Milan verrà trasmessa in esclusiva da Sky sui canali Sky Sport Uno (canale 201 del satellite), e su Sky Sport (canale 252 del satellite). Sarà possibile seguire la gara anche su smartphone, tablet e pc tramite Sky Go.

La diretta testuale di Olympiakos-Milan su Goal inizierà alle ore 20.