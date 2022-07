Il giocatore di proprietà della Juventus non sta partecipando al ritiro con l'Ajax perché ufficialmente 'fuori forma'. Ma c'è preoccupazione.

Ancora problemi per Mohamed Ihattaren, talento di proprietà della Juventus ma in prestito all'Ajax fino a dicembre 2022 dove sembrava aver ritrovato un po' di serenità dopo i mesi difficili alla Sampdoria.

Acquistato dalla Juventus nell'estate 2021, Ihattaren è stato subito girato ai blucerchiati ma a Genova non l'hanno praticamente mai visto dato che ha fatto quasi subito rientro in Olanda per non meglio specificati problemi personali.

Quindi ecco il trasferimento all'Ajax, con cui nei mesi scorsi è tornato a mostrare lampi della sua classe purissima fino al nuovo stop di queste settimane.

Ihattaren non è partito per il ritiro in Austria insieme ai compagni ufficialmente perché 'fuori forma' ma le ultime dichiarazioni del direttore tecnico dei Lancieri, Gerry Hamstra, sembrano raccontare un'altra verità.

"Lasciatemi dire che siamo tutti preoccupati per Mo. Certo che siamo una squadra di calcio, ma alcune cose vanno oltre il calcio. Come club siamo molto impegnati con Mo e siamo in contatto diretto con lui. Speriamo che le cose tornino presto alla normalità".

Al momento, quindi, non c'è nessuna certezza sulla data in cui Ihattaren tornerà a calcare un campo di calcio.

"La cosa importante ora è che stia bene. Speriamo torni presto".