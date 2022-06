L'Ajax coccola Ihattaren, la Juventus osserva: "Si vedono le giocate di Ziyech"

In prestito dalla Juventus fino a dicembre, si sta mettendo in mostra: "Supera l'avversario facilmente e con calma. Si sta rimettendo in forma".

Nel calderone dei misteri di calciomercato, non può non rientrare nel podio Mohamed Ihattaren. Gioiellino acquistato nell'estate 2021 dalla Juventus, girato alla Sampdoria. Mai in campo, tornato in Olanda a ottobre prima della risoluzione blucerchiata a gennaio. Madama lo ha ceduto all'Ajax a inizio 2022, per un prestito che terminerà a dicembre.

Con le giovanili dell'Ajax è stato devastante: cinque gare, quattro goal e due assist. In attesa di tornare tra i pro Lancieri nelle prossime settimane. Ihattaren ha il piede caldo e in queste prime uscite amichevoli sta dimostrando di avere voglia di stupire nel 2022/2023.

CI fa totale affidamento il nuovo allenatore dell'Ajax, Alfred Schreuder, dal Bruges ad Amsterdam per essere il post Ten Hag. L'amichevole vinta 3-0 contro il Mappen ha portato il tecnico degli olandesi a guardare con massima fiducia alla nuova Eredivisie, al via il 6 agosto.

Ihattaren è rimasto in campo per quasi tutta la gara - nonostante la girandola di cambi tra primo e secondo tempo - come esterno destro d'attacco. I giovani dell'Ajax hanno mostrato grandi cose, con Rasmussen e Hansen, ma è stato il giocatore sotto contratto con la Juventus a far divertire il pubblico di casa.

Schreuder ha paragonato Ihattaren ad un idolo passato all'Ajax una manciata di anni fa:

"Si vedono certe giocate di Hakim Ziyech in lui. Il suo piede sinistro, il movimento con la palla e, naturalmente, la sua capacità di superare un avversario così facilmente e con calma".

Entusiasta Schreuder. La crescita di Ihattaren è continua, costante:

"Il ragazzo si sta rimettendo in forma. Ora ha ancora bisogno del ritmo di gara".

La Juventus osserva attentamente, considerando il prestito in scadenza a dicembre. Ihattaren lotterà tra Champions, Eredivisie e Coppe olandesi, cercando di rimanere stabile nelle giocate e nel lavoro. Provando a rimuovere dalla mente di tifosi e dirigente i vecchi misteri del 2021/2022.