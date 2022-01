Quali Nazionali asiatiche si sono qualificate ai Mondiali 2022?

Dopo quattro anni di attesa, è arrivato il momento dei Mondiali 2022. In Qatar, la competizione internazionale andrà in scena per la prima volta nei mesi autunnali. 32 squadre giocheranno a Doha e dintorni per provare a sollevare il trofeo più importante nel mondo del calcio, la Coppa del Mondo.

Tra queste, come di consueto, ci sarà anche un piccolo numero di squadre asiatiche, in attesa di un allargamento dei posti disponibili per tale continente dalla prossima edizione centro-nord americana del 2026.

QUANTE NAZIONALI ASIATICHE AI MONDIALI?

Anche per l'edizione 2022, i posti disponibili per le rappresentative asiatiche saranno minimo cinque. Uno di questi è occupato dal Qatar padrone di casa. Quattro invece arriveranno dai due ultimi gruppi di qualificazione, del terzo turno: due Nazionali dal girone A, due dal B.

Le due terze si sfideranno in un playoff che porterà ad un ulteriore spareggio: la vincente, infatti, giocherà insieme alle Nazionali provenienti da Oceania, centro-nord America e Sudamerica. Delle quattro qualificate in questo turno finale dei playoff, due andranno ai Mondiali.

Per l'Asia dunque cinque posti, compreso il Qatar paese ospitante, più l'eventuale sesto.

LE NAZIONALI ASIATICHE QUALIFICATE AI MONDIALI 2022

L'Iran è stata la prima rappresentativa asiatica a qualificarsi a Qatar 2022, grazie al primo posto nel girone A. A 270 minuti dal termine si avvicina ai Mondiali anche la Corea del Sud, mentre nel gruppo B è bagarre tra Giappone, Arabia Saudita ed Austrlia. Quest'ultima, come noto, partecipa alle qualificazioni asiatiche visto il basso livello delle rappresentative oceaniche.