Quante squadre parteciperanno ai Mondiali 2022? Qualificate per continente

Sempre più prossimi a iniziare, dopo quattro anni di attesa. I Mondiali di Qatar, i primi autunnali nella storia della competizione, si avvicinano. Il 2022 è iniziato con la vittoria della Coppa d'Africa da parte del Senegal, mesi dopo i successi di Italia ed Argentina rispettivamente negli Europei e in Copa America. ora il torneo calcistico per eccellenza.

La Francia Campione del mondo in carica si è qualificata ai Mondiali 2022 e proverà a difedere il proprio titolo dalle solite note: l'Argentina e il Brasile, come di consueto, ma anche la Germania e il Belgio. Attenzione anche alla rinata Spagna e alle possibili sorprese, su tutte la Danimarca.

LE NAZIONALI AI MONDIALI 2022: QUANTE?

Il Campionato del mondo 2022 sarà l'ultimo con 32 nazionali presenti al via. Il torneo, infatti, si allargherà dall'edizione 2026: i Mondiali di Messico, Stati Uniti e Canada, che organizzeranno la competizione di scena tra quattro anni saranno i primi con ben 48 rappresentative. Più possibilità per Asia e Africa, continenti piuttosto limitati in termini di posti disponibili.

Qatar (paese ospitante) Germania Danimarca Brasile Belgio Francia Croazia Spagna Serbia Inghilterra Svizzera Olanda Argentina Iran Corea del Sud

Da determinare le ultime 17 squadre che giocheranno i Mondiali 2022.

QUALI E QUANTE NAZIONALI PER OGNI CONTINENTE

L'Europa è di gran lunga il continente mondiale con più Nazionali presenti ai Mondiali 2022: ben 13 squadre, di cui 10 qualificate direttamente dai gironi e tre grazie ai playoff. L'Asia avrà cinque o sei Nazionali: una di queste è il Qatar, paese ospitante. Il numero varierà a seconda dei playoff interzona a cui parteciperanno anche un team dell'Oceania, uno del Sudamerica e uno del Nord-centro america. Due di loro andranno ai Mondiali.

Europa, 13 squadre a Qatar 2022

Asia, 5 o 6 squadre (compreso il Qatar paese ospitante)

Africa, 5 squadre

Sudamerica, 4 o 5 squadre

Nord-centro America, 3 o 4 squadre

Oceania, 0 o 1 squadre

EUROPA

Germania Danimarca Belgio Francia Croazia Spagna Serbia Inghilterra Svizzera Olanda Una tra Italia, Portogallo, Turchia e Macedonia del Nord Una tra Polonia, Svezia e Repubblica Ceca (la Russia è sospesa dalla FIFA) Una tra Ucraina, Scozia, Galles e Austria

SUDAMERICA

Brasile Argentina Due tra Ecuador, Argentina, Uruguay, Perù, Cile e Colombia

ASIA

Corea del Sud Iran Due tra Arabia Saudita, Australia e Giappone

AFRICA

Una tra Egitto e Senegal Una tra Camerun e Algeria Una tra Ghana e Nigeria Una tra RD Congo e Marocco Una tra Mali e Tunisia

CENTRO-NORD AMERICA

Tre tra Canada, Stati Uniti, Panama e Costa Rica

SPAREGGI INTERZONA

Quattro squadre parteciperanno agli spareggi interzona: le qualificate verranno sorteggiate in due incontri diversi. Le vincenti andranno ai Mondiali