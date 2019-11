Napoli, sorpresa Allan: convocato per il Salisburgo

Allan oggi ha svolto parte dell'allenamento con il gruppo ed è stato convocato per la sfida di Champions League del Napoli contro il Salisburgo.

Buone notizie in casa : per l'impegno di che attende gli 'azzurri' domani sera contro il è stato convocato Allan. Il centrocampista brasiliano si era infortunato al ginocchio al decimo minuto della partita con l' .

L'uscita dal campo di Allan contro i bergamaschi non lasciava adito a buone sensazioni e anche gli esami strumentali effettuati nei giorni successivi avevano evidenziato un trauma distorsivo del ginocchio con interessamento del tendine popliteo. Lo staff medico aveva messo in evidenza la possibilità di uno stop di un mese per l'ex giocatore dell' .

Nella giornata odierna, invece, Allan ha svolto parte dell'allenamento con il gruppo e parte differenziato. Le sensazioni di Ancelotti nei confronti del brasiliano evidentemente sono state positive a tal punto da ritenerlo abile ed arruolabile per la fatica europea degli 'Azzurri' in programma domani al 'San Paolo'.

Di seguito tutti i convocati del Napoli scelti da Ancelotti per affrontare il Salisburgo.

Portieri: Meret, Ospina, Karnezis.

Difensori: Mario Rui, Luperto, Maksimovic, Di Lorenzo, Hysaj, Koulibaly, Manolas.

Centrocampisti: Allan, Fabian Ruiz, Elmas, Zielinski, Gaetano.

Attaccanti: Callejon, Llorente, Lozano, Mertens, Insigne, Milik.