Napoli, trauma distorsivo per Allan: assente contro la Roma

Allan si è sottoposto ad accertamenti dopo l'infortunio al ginocchio: trauma distorsivo del ginocchio con interessamento del tendine popliteo.

Allan potrebbe non dover saltare solo la partita contro la . Il guaio al ginocchio rimediato contro l' comporta un trauma distorsivo che sarà analizzato nel dettaglio nei prossimi giorni. Intanto questo è il comunicato sulle sue condizioni:

"Allan, dopo l'infortunio di ieri, si è sottoposto ad accertamenti che hanno evidenziato un trauma distorsivo del ginocchio destro con interessamento del tendine popliteo".

Ovviamente non ci sarà per la prossima di campionato contro la Roma, tra due giorni. Allan ha dovuto lasciare il campo dopo soltanto dieci minuti di gioco, favorendo l'ingresso in campo di Zielinski. Il centrocamista brasiliano adesso riposerà, per farsi trovare pronto più avanti e poi inizierà le cure del caso.

In campionato contro la Roma toccherà a Fabian Ruiz, in coppia con uno tra Zielinski o Elmas. Sarà un banco di prova interessante per il Napoli, in un big match di questa portata.

Mentre una buona notizia arriva da Manolas e Hysaj che, come annuncia lo stesso Napoli, si sono allenati con il resto della squadra.