Nainggolan 'chiama' De Rossi: "Se ha bisogno di me alla SPAL posso dargli una mano"

Il centrocampista commenta il caso plusvalenze con la Juventus protagonista: "La Roma meritava lo Scudetto, è uscito fuori in un momento inaspettato".

Attualmente è ancora un giocatore dell'Anversa, ma soltanto dal punto di vista formale: Radja Nainggolan è stato messo fuori rosa dalla società belga, che ha punito alcuni comportamenti rivedibili da parte del centrocampista, beccato dalla Polizia senza patente alla guida e sorpreso dalle telecamere a fumare in panchina prima di una partita contro lo Standard Liegi, persa per 3-0.

L'Anversa è al lavoro per trovargli una nuova sistemazione, che potrebbe coincidere nuovamente con l'Italia: non in Serie A ma in B, campionato in cui milita la SPAL allenata da Daniele De Rossi.

Intervistato da 'Radio Kiss Kiss', Nainggolan si è detto disponibile ad accettare un'eventuale proposta proveniente da Ferrara e dal suo vecchio compagno di squadra alla Roma.

"Oggi l’ho sentito, - si legge sul sito dell'emittente radiofonica - abbiamo un’amicizia importante che va oltre il calcio. Se ha bisogno di me gli posso dare una mano. La SPAL non è l’unica squadra che mi vuole, ma cerco un progetto interessante. Daniele è al suo primo anno da allenatore e sono pronto ad aiutarlo".

Doveroso un commento sul -15 inflitto alla Juventus, punita per il caso delle plusvalenze fittizie.

"Alla fine ho sempre provato a vincere contro i più forti, ma come vedi c’era qualcosa che è uscito fuori in un momento inaspettato. La mia Roma, con Spalletti, avrebbe meritato lo scudetto. Eravamo forti, ma sbagliavamo contro le piccole, mentre vincemmo entrambe le gare di Milano ed a Napoli".

Al mentore Spalletti l'augurio di vincere lo Scudetto: lo straordinario cammino del Napoli fa ben sperare Nainggolan.

"Gli auguro di vincere lo Scudetto che non ha vinto in passato. Io con lui mi son sempre trovato bene, lo sento ancora oggi, è un uomo che mi ha dato tanto. A Napoli sta sfruttando i giocatori nel modo migliore, si vede che gli azzurri sono molto uniti e di conseguenza molto forti".