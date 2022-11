Nainggolan-Anversa, è finita: "Non sarà reintegrato, collaboreremo a un trasferimento"

Dopo essere stato sospeso a tempo indeterminato, Radja Nainggolan vede concludersi l'avventura con l'Anversa: a gennaio sarà separazione.

È stato bello finché è durato: il problema è che è durato poco. Il matrimonio tra Radja Nainggolan e l'Anversa è già finito. Nessun rumour, nessuna voce di corridoio: tutto ufficializzato e confermato dal club belga, che ha annunciato che la separazione con l'ex centrocampista di Cagliari, Roma e Inter è ormai questione di settimane.

" Questa sera c'è stato un incontro tra Radja Nainggolan e la dirigenza del club - si legge sul sito ufficiale dell'Anversa - Essendoci la pausa per i Mondiali, è stato necessario sedersi per un po' attorno a un tavolo. Abbiamo deciso di non reintegrare Radja in prima squadra. Il club collaborerà a un eventuale trasferimento. La RAFC non rilascerà ulteriori comunicati su questo argomento e si concentrerà ora nella preparazione al girone di ritorno della stagione regolare".

Mededeling Radja Nainggolan. 👇https://t.co/huIFGrx5Mo — Royal Antwerp FC (@official_rafc) November 13, 2022

Nainggolan era stato sospeso a tempo indeterminato un mese fa, a metà ottobre, al culmine di un paio di episodi di indisciplina avvenuti in quei giorni: prima l'ex giallorosso e nerazzurro era stato fermato senza patente dalla Polizia belga, quindi le telecamere lo avevano beccato a fumare in panchina prima di una partita contro lo Standard Liegi, poi persa per 3-0.

Nonostante il curriculum di Nainggolan, l'Anversa ha deciso di non soprassedere. E non ha concesso una seconda chance a uno dei propri giocatori più rappresentativi. Alla riapertura del mercato di gennaio, a meno di un riavvicinamento che a questo punto appare impensabile, il Ninja sarà nuovamente costretto a cambiare squadra.

E dire che il rapporto tra l'Anversa e Nainggolan, iniziato nell'agosto del 2021, sembrava poter proseguire nel migliore dei modi: a un certo punto la squadra di Marc van Bommel - altra vecchia conoscenza della Serie A - era una delle poche formazioni europee ancora a punteggio pieno. Tutt'ora è terza in campionato, però ha perso 4 volte. E nell'ultimo mese è stata costretta a fare i conti con il caso Nainggolan.

Il Ninja lascerà dunque l'Anversa dopo aver collezionato 12 presenze in campionato e una rete, alle quali vanno aggiunti 6 gettoni e due reti in Conference League. Alderweireld, Vincent Janssen e compagnia, ora, dovranno fare a meno di lui.