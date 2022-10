Nainggolan fuma in panchina: sospeso a tempo indeterminato dal Royal Antwerp

Nuovi problemi per Nainggolan, sorpreso a fumare in panchina prima della partita. Il club lo sospende a tempo indeterminato.

Non c'è pace per Radja Nainggolan, che qualche giorno fa era stato fermato dalla Polizia belga alla guida della sua auto senza patente. Un episodio che il Royal Antwerp, club in cui milita attualmente, non aveva voluto commentare.

Stavolta però la società non ha potuto fare finta di niente quando Nainggolan è stato pizzicato da telecamere e fotografi mentre fumava una sigaretta in panchina prima della gara tra Antwerp e Standard, poi terminata 3-0 per lo Standard.

Tramite una nota ufficiale pubblicata sul proprio sito la società belga ha quindi annunciato la sospensione di Nainggolan a tempo indeterminato.

"Il club ha avuto una conversazione con Radja Nainggolan sul suo comportamento generale e su come questo si rifletta sulla società e sulla squadra. Il club ha deciso di espellere a tempo indeterminato Radja dalla squadra A. Né il giocatore né il club rilasceranno ulteriori commenti su questo".