Mohamed-Ali Cho: l'ex ragazzo prodigio dell'Everton ha preso d'assalto il calcio francese

L'attaccante diciassettenne è stato uno dei protagonisti delle prime settimane di Ligue 1 con l'Angers, dopo una carriera giovanile da nomade.

Mohamed-Ali Cho potrebbe avere solo 17 anni, ma ha già un collegamento con alcune delle città più iconiche d'Europa. Londra, Parigi e Liverpool hanno tutte contribuito a plasmare uno dei giovani talenti più eccitanti della Ligue 1 nel corso della sua breve vita. Nessun posto però è legato a doppio filo al suo cuore con Bordeaux, nonostante non abbia mai vissuto nella capitale mondiale del vino.

È la città in cui ha fatto il suo debutto professionale con l'Angers nell'agosto 2020, all'età di 16 anni e 224 giorni, ma anche il luogo in cui il suo talento ha iniziato a risplendere per la prima volta circa una decina di anni fa. All'età di sette anni e giocando per l'Under 8 del Paris Saint-Germain, Cho si è recato allo Stade Chaban-Delmas, l'ex casa dei Girondins de Bordeaux, per una competizione giovanile nel 2011.

"Stavamo partecipando a un grande torneo con alcune ottime squadre spagnole come la Real Sociedad e ha segnato 16 reti in meno di 10 partite" ricorda Stephane Tardivel, il suo allenatore all'epoca, parlando con Goal. "L'anno successivo ha segnato 19 goal. Abbiamo vinto il torneo per il secondo anno consecutivo, è diventato di nuovo capocannoniere ed è stato nominato giocatore della competizione".

"Non ho mai visto un giocatore con il fiuto del goal come lui, la sua potenza e il suo piede sinistro erano già notevoli. È uno dei tre migliori giocatori che ho visto nella mia fascia d'età".

Il PSG raramente lascia partire giocatori che stanno guadagnando recensioni così entusiastiche, ma la decisione è stata presa quando, nel 2015, i genitori di Cho hanno lasciato la capitale francese e si sono trasferiti in Inghilterra per impegni di lavoro. Sebbene nato in Francia, Cho ha trascorso i primi anni della sua vita a Londra, e all'età di sei anni è quasi entrato nel West Ham prima di trasferirsi a Parigi poco dopo.

Con il PSG che ha combattuto ma non è riuscito a trattenerlo, il prossimo passo di Cho nel suo percorso di carriera lo ha portato all'Everton, dove ha unito il lavoro scolastico con l'allenamento e le partite, diventando l'attore di spicco tra i suoi coetanei del Merseyside. Il suo tempo con i Toffees sarebbe terminato prematuramente dopo cinque anni quando, nel 2020, la famiglia Cho è tornata in Francia ancora una volta.

All'età di 15 anni, quando è apparso evidente che i suoi genitori avrebbero lasciato il paese, Cho avrebbe potuto rimanere all'Everton, ma non è stato possibile raggiungere un accordo e quando ha festeggiato il suo 16° compleanno, è tornato nella sua terra natale.

Non sorprende che ci fosse molto interesse per un giocatore che aveva già iniziato a rappresentare l'Inghilterra a livello giovanile, ma i suoi genitori - e in particolare sua madre, Samia - sconsigliarono di andare in un club dove ci sarebbe stata troppa attenzione su di lui, e invece lo persuasero per unirsi all'Angers.

"L'Angers è un club che gli permette di completare il suo allenamento, ma assicura anche che abbia meno pressione su di lui in modo che possa svilupparsi meglio" dice a Goal un caro amico di Cho. "Dal punto di vista del giocatore e della sua famiglia, c'è il desiderio di non avere fretta. Per il momento non lo vede come un lavoro, ma come una passione. Si sente bene".

Arrivato ad Angers nel febbraio 2020, Cho inizialmente si è allenato con le riserve, anche se un mese dopo la stagione sarebbe stata ridotta causa covid. Quando alla fine ai giocatori è stato permesso di tornare alle sessioni di gruppo, Cho si è trovato incluso nella prima squadra, cosa che è stata una sorpresa per l'attaccante adolescente. È rimasto ugualmente scioccato poche settimane dopo quando, dopo essere stato inserito in panchina al Bordeaux, è stato inviato al riscaldamento dal manager Stephane Moulin prima di essere gettato nella mischia per gli ultimi nove minuti:

"Non ha mai detto a se stesso: 'Ho girato l'angolo'", rivela l'amico di Cho. "Voleva solo assicurarsi che accadesse di nuovo".

Qualunque cosa abbia fatto Cho ha funzionato, dato che ha collezionato altre 20 presenze in Ligue 1 la scorsa stagione, anche se ciò non è stato sufficiente per far guadagnare al giovane il suo posto nello spogliatoio, tanto da avere una semplice sedia al suo interno.

Cho ha preso il gesto nel modo giusto in cui era inteso, con la sua umiltà e la sua personalità a bassa manutenzione che lo hanno reso caro al resto della squadra. "Ha una buona testa sulle spalle, lavora e ci ascolta" ha detto il difensore Romain Thomas dopo la migliore prestazione in prima squadra di Cho, contro il Lione ad agosto. "L'allenatore è dietro di lui e non lo delude".

Le esibizioni di Cho fin qui suggeriscono che anche 2021-22 continuerà ad essere in prima squadra, con le sue prestazioni di fatto tra le più accattivanti di qualsiasi giocatore in Francia nelle primi quattro settimane della nuova annata. Capace di giocare ovunque tra i tre d'attacco e regolarmente invitato a cambiare posizione durante le partite, il ritmo, la potenza e il dribbling diretto di Cho hanno già causato innumerevoli problemi ai difensori, come il veterano del Lione Marcelo.

Il 34enne è apparso in difficoltà contro un giocatore che ha la metà dei suoi anni quando le due squadre si sono incontrate nella seconda settimana della stagione: Cho che alla fine ha costretto Marcelo a un disastroso errore di giudizio che ha portato ad un autogoal e lo ha porato ad allenarsi con le riserve pochi giorni dopo.

La rapidità di Cho ha anche costretto il fallo che ha visto Maxwel Cornet espulso nella stessa partita in cui l'Angers ha vinto per 3-0. In avvio di stagione pareggio a Bordeaux e vittoria sul Rennes che li ha lasciati al secondo posto in classifica.

"Ha qualità naturali superiori alla media come la sua potenza e velocità di corsa" ha spiegato Thomas dopo la partita di Lione a proposito del suo giovane. Ha impressionato anche contro il Rennes quando ha fornito un assist per il primo goal di Sofiane Boufal, rubando la sfera al portiere Alfred Gomis all'interno della propria area, prima di andare a conquistare tutti e tre i punti con il suo primo goal da professionista. Inseguendo un passaggio filtrante, si è scrollato di dosso il difensore Nayef Aguerd prima di concludere al secondo tentativo dopo che Gomis ha parato il suo primo tiro, diventando il giocatore più giovane a segnare in Ligue 1 da Eduardo Camavinga nel dicembre 2019.

È anche il secondo giocatore nato nel 2004 a segnare in uno dei campionati 'Big Five' d'Europa, seguendo le orme del prodigio del Borussia Dortmund Youssoufa Moukoko. "Sto tenendo i piedi per terra" ha detto Cho dopo la partita. "Ho un entourage che mi aiuta a non emozionarmi troppo, a continuare a lavorare e a puntare sempre più in alto. Quindi non presto troppa attenzione al brusio".

È improbabile che quel ronzio si attenui, tuttavia, poiché Cho torna ad Angers dopo aver ottenuto le sue prime due presenze con la Francia U21 la scorsa settimana: sembra che punterà sui transalpini per la sua carriera in Nazionale, e non Inghilterra, Marocco o Costa d'Avorio, tutte possibilità. Si vedrà.

Tuttavia, ha ancora i suoi esami da completare nei prossimi mesi, anche se lo farà come uno dei calciatori emergenti più eccitanti di tutta Europa. Se riesce a sposare le due cose con successo, allora la molto meno iconica Angers potrebbe saltare direttamente in cima alla lista delle città preferite di Cho.