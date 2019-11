Modric e il futuro in Italia: "Vedremo, per ora mi vedo al Real Madrid"

Luka Modric ha parlato del suo futuro e dell'ipotesi di venire in Italia: "Seguo la Serie A, ci giocano tanti miei compagni di nazionale".

Nell'estate 2018 il suo nome è stato il sogno dell' , mentre l'anno dopo è stato il ad essere accostato a lui. A 34 anni però Luka Modric è ancora un giocatore chiave del Real Madrid e per ora non si vede in altri posti.

Il 34enne ha trionfato al 'Golden Foot 2019' e a Montecarlo ha parlato a 'Sky Sport' a margine dell'evento. L'ex ha dichiarato che al momento vede incertezza sul suo futuro.

"Vedremo, non posso parlarne perché sono un giocatore del , mi piace stare al Real e per ora vedo il mio futuro solo lì".

Nonostante un futuro che vede ancora in 'blanco', Modric non ha lesinato complimenti verso la , campionato popolato dai compagni di squadra nella .