Messi segna e dedica il goal a Maradona: maglia del Newell's e braccia al cielo

Lionel Messi segna contro l'Osasuna e celebra il goal dedicandolo a Maradona: ha la maglia del Newell's sotto quella del Barcellona.

Non poteva mancare la dedica di Lionel Messi a Diego Armando Maradona. Da due giorni si sprecano in campo le dediche per il Pibe de Oro, ma quella di Lionel Messi era sicuramente la più attesa. E anche da come è arrivata, sembra proprio la più sentita.

Il fantastico omaggio di Leo Messi per Diego Armando Maradona... brividi ❤#LaLiga #DAZN pic.twitter.com/noUlIIpxi2 — DAZN (@DAZN_IT) November 29, 2020

Lionel Messi ha segnato nella partita contro l'Osasuna di , ha tolto la maglietta del ed ha mostrato ciò che aveva sotto: ovvero la maglia numero 10 del Newell's Old Boys. La Pulce ha poi alzato le braccia al cielo, visibilmente commosso.

L'argentino del Barcellona ha giocato nelle giovanili del Newell's dal 1995 al 2000; Maradona ha giocato con la stessa maglia nella stagione 1993-1994. I due avevano un grandissimo rapporto personale e umano, oltre al fatto che per molti Messi rappresenti proprio l'erede di Maradona.

Lionel Messi was booked for the goal celebration he dedicated to Diego Maradona 😡 pic.twitter.com/9zNAtwigTV — Goal (@goal) November 29, 2020

Il giocatore del Barcellona è poi stato ammonito dall'arbitro, visto che in termini di regolamento ha comunque esultato togliendosi la maglia.

Con la maglia dell' Messi non ha saputo ripetere le imprese di Maradona, ma in quanto alla figura di miglior giocatore del mondo, Messi ha saputo ripetere la storia, se non in modo assoluto, sicuramente per diverse stagioni...