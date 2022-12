Marocco-Spagna, disavventura Sarabia: entra per tirare il rigore e lo sbaglia

L'attaccante del PSG entra al 118' e si divora il goal della vittoria colpendo il palo: stesso esito dal dischetto nella lotteria finale.

La Spagna è fuori dai Mondiali in Qatar: dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari e supplementari, le 'Furie Rosse' si sono arrese al Marocco ai calci di rigore, sbagliando tutti i tre tentativi dal dischetto.

Proprio in previsione della lotteria finale, Luis Enrique aveva mandato in campo Pablo Sarabia, subentrato al minuto 118' al posto di Nico Williams, anch'egli innesto dalla panchina: una scelta che, purtroppo per il commissario tecnico, non si è rivelata felice.

L'attaccante del PSG ha dapprima avuto sul destro il pallone della vittoria e della conseguente qualificazione: piatto aperto e palo sverniciato alla destra di Bounou che, in caso di mira precisa, non avrebbe potuto nulla per evitare il k.o. proprio al 123', l'ultimo dei tre minuti di recupero concessi dall'arbitro Rapallini.

La serataccia di Sarabia - che prima di questa sera non aveva disputato nessun minuto in Qatar - ha vissuto l'apice di delusione al momento della chiamata in causa dagli undici metri, proprio il motivo per il quale era stato inserito sul terreno di gioco: ad opporsi è stato il palo alla sinistra di Bounou, stavolta molto più netto e non 'sfumato' come nell'occasione precedente.

Il disastro spagnolo si è completato con gli altri due errori di Soler e Busquets, tutti ipnotizzati da Bounou: glaciale invece Hakimi in occasione del rigore decisivo, guarda caso un figlio della Spagna che ha fatto malissimo alla sua nazione adottiva.

Per le 'Furie Rosse' seconda eliminazione consecutiva agli ottavi dei Mondiali, sempre ai rigori: nel 2018 furono i padroni di casa della Russia ad esultare, senza dimenticare il passo falso in semifinale agli ultimi Europei contro l'Italia campione d'Europa.