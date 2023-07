Re dei bomber nel '99, Amoroso era un concentrato di qualità e indolenza. Calori: "Voleva tornare in Brasile, lo alzai di peso e da lì partì tutto".

Quiz al volo: chi è l'ultimo capocannoniere brasiliano della nostra Serie A? Risposta apparentemente semplice: Ronaldo, magari Adriano. E invece no: Marcio Amoroso, l'ex attaccante dell'Udinese, ma anche del Parma e del Milan. Re dei bomber, ormai più di 20 anni fa, nel campionato delle Sette Sorelle.

In quegli anni l' Udinese di Amoroso non appartiene all'élite come la Juventus, il Milan, l'Inter, la Roma, la Lazio, il Parma e la Fiorentina.

Le Sette Sorelle di fine Novanta, appunto. Eppure, nel 1998/99 si presenta ai nastri di partenza da rivelazione dell'annata precedente, chiusa incredibilmente al terzo posto dietro alla Juventus e all'Inter. Solo il regolamento dell'epoca, che promuove solo le prime due, esclude i friulani dalla prima, storica partecipazione alla Champions League.

Alberto Zaccheroni non c'è più: se n'è andato al Milan assieme a Thomas Helveg e, soprattutto, a Oliver Bierhoff, capocannoniere in carica con 27 reti. Amoroso sì, c'è ancora. Ma al proprio fianco ora ha il Pampa Sosa, semisconosciuto centravanti argentino pescato nel Gimnasia La Plata, e in panchina ecco Francesco Guidolin, arrivato dal Vicenza dei miracoli. Nella stagione precedente, poi, Marcio di goal ne ha messi a segno appena 5. Pochi. Pochissimi, per uno nel giro della Nazionale brasiliana.

Che per lui possa essere una stagione da ricordare, però, si capisce già dalle prime giornate: una rete all'esordio contro la Sampdoria, un altro paio a Bologna, ancora due contro la neopromossa Salernitana. Rieccolo, l'Amoroso capace di mantenere medie realizzative altissime sia in Giappone che in Brasile, ma fin lì costretto a sacrificare la propria vena per far spazio all'ariete Bierhoff.

Alla fine, le realizzazioni complessive di Amoroso in campionato saranno 22. Una sola in più rispetto a Gabriel Batistuta, uomo simbolo della Fiorentina che, con Giovanni Trapattoni in panchina, arriva a sognare concretamente lo Scudetto fino all'arrivo della primavera. Altre due il brasiliano le mette a segno in Coppa Italia: percorso concluso ai quarti di finale contro il Parma.

Quell'Udinese, alla fine, chiude il campionato al sesto posto assieme a Roma e Juventus. E si guadagna nuovamente il diritto di disputare la Coppa UEFA grazie a un doppio spareggio contro la Juventus: 0-0 al Friuli, 1-1 al Delle Alpi. Friulani in Europa, Signora costretta a ripartire addirittura dall'Intertoto.

Ma come è nata la strepitosa stagione di Amoroso? A raccontarlo a 'Sportitalia', qualche anno fa, è stato il suo ex capitano Alessandro Calori. Con un retroscena piuttosto gustoso:

"Si vedeva che era un campione, però era un po' indolente. Giocavamo con la Fiorentina e lui mi disse: 'Sandro, ti devo parlare: io lunedì vado via: me ne torno con mia moglie in Brasile'. Non l'ho fatto nemmeno finire e l'ho letteralmente alzato di peso, dicendogli: 'Se oggi non ci fai vincere la partita ti ci porto io in Brasile'. Lui era scuro di pelle, ma è diventato bianco... In quella partita ha segnato due goal. E da lì è diventato capocannoniere".

Altro episodio da raccontare: ve lo immaginate Guidolin e la moglie che cenano con addosso la maglia di Amoroso? Bene: accadde veramente in quel 1998/99, in una serata a quattro, serena, senza pensieri, a casa dell'allora tecnico bianconero. Lui aveva quella del Brasile, lei quella dell'Udinese. Invitarono il brasiliano e consorte vestiti così e così trascorsero le ore seguenti.

Numeri alla mano, la terza e ultima in Friuli rimane la miglior stagione italiana di Amoroso. Le due stagioni di Parma, la prima delle quali a formare una coppia dal potenziale devastante con Hernan Crespo, si riveleranno sorprendentemente un flop: appena 11 reti totali. Benissimo invece al Borussia Dortmund, con tanto di titolo tedesco e Coppa UEFA persa solo in finale contro il Feyenoord a Rotterdam. Quindi la comparsata al Milan, una spruzzata di Grecia, la chiusura in patria.

Oggi si è dedicato a tutt'altro nella vita, come raccontato a 'Tuttomercatoweb' in un'intervista.

"Ho investito nell'edilizia, considerato che è un settore in cui ci sarà sempre domanda. Poi nella tecnologia con l'azienda Younnect: ci occupiamo di accessori per smartphone, caricatori, batterie. Eravamo una ditta piccola, ora siamo a 500 punti vendita in Brasile. E ho investito anche nel pet food (Tibii Nutriçao Pet), considerando che tantissime famiglie ormai hanno un animale domestico. Stiamo crescendo tantissimo nel mercato brasiliano e adesso valutiamo di espanderci nel continente americano. La parte legata all'abbigliamento, il marchio Revero, lo gestisce mio figlio Giovanni. Ci occupiamo di vendita online, che è ormai il presente e il futuro dello shopping".

Le stagioni più belle di Amoroso, però, sono e rimangono quelle di Udine. Il terzo posto del '98, il titolo di re dei bomber conquistato 12 mesi più tardi. L'ultimo capocannoniere brasiliano della Serie A resta lui, folletto rapido, difficilissimo da leggere, indolente quanto mortale con la porta davanti a sé. Più di 20 anni dopo, tra ricordi e nostalgia, c'è ancora del Marcio a Udine.