Manchester City-Borussia Dortmund dove vederla: Sky o Mediaset? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Manchester City e Borussia Dortmund si affrontano nell'andata dei quarti di Champions: ecco le info sulla partita, dalla tv alle formazioni.

MANCHESTER CITY-BORUSSIA DORTMUND: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: Manchester City-Borussia Dortmund

Manchester City-Borussia Dortmund Data: 6 aprile 2021

6 aprile 2021 Orario: 21.00

21.00 Canale tv: Sky Sport (numero 253 del satellite)

Sky Sport (numero 253 del satellite) Streaming: Sky Go e Now Tv

La Champions League entra nella fase decisiva. Match affascinante, di sicuro interesse, quello che vede contrapposti il Manchester City e il Borussia Dortmund. L'andata si gioca in Inghilterra, al City of Manchester Stadium. Le due squadre si sono affrontate solo tre volte: una di queste è un'amichevole risalente al 2018, l'ultimo precedente in ordine cronologico. Successo di misura per il Borussia Dortmund per 1-0. Per gli altri due precedenti occorre risalire alla stagione 2013-14: successo per il Borussia Dortmund all'andata, pareggio del City al ritorno.

Gli inglesi guidati da Pep Guardiola sono arrivati a questo punto della competizione superando il Borussia M'gladbach: 2-0 all’andata in Inghilterra e 2-0 nel ritorno in Germania. I tedeschi, invece, agli ottavi di finale hanno avuto la meglio del Siviglia vincendo 3-2 in Spagna e pareggiando 2-2 nel ritorno al Signal Iduna Park.

Il Manchester City si trova attualmente in prima posizione in Premier League, mentre il Borussia Dortmund si trova in quinta posizione.

In questo articolo troverete tutto ciò che è utile sapere su Manchester City-Borussia Dortmund : dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare la sfida in diretta tv e streaming .

ORARIO MANCHESTER CITY-BORUSSIA DORTMUND

Manchester City-Borussia Dortmund si confronteranno nell'andata dei quarti di finale di Champions League il 6 aprile 2021: calcio d'inizio fissato alle ore 21.00. La partita si giocherà all'Etihad Stadium di Manchester. Il ritorno una settimana più tardi a Dortmund, in Germania.

Come tutte le sfide di Champions League, sarà Sky a trasmettere Manchester City-Borussia Dortmund in diretta esclusiva. Non è infatti prevista trasmissione in chiaro su Mediaset. Il canale di riferimento per la partita sarà il 253 del satellite.

Manchester City-Borussia Dortmund sarà visibile in diretta streaming su Sky Go, il servizio che Sky riserva per i propri abbonati. Basterà scaricare l'app su pc o notebook oppure su dispositivi come smartphone e tablet, per poi selezionare il match dal palinsesto.

In alternativa il live streaming sarà su Now TV, acquistando uno dei pacchetti dedicati che contenga il meglio del calcio e le partite Champions League.

Goal offrirà ai suoi lettori la possibilità di seguire Manchester City-Borussia Dortmund anche in diretta testuale sul sito. Collegandovi con il portale avrete gli aggiornamenti minuto per minuto della gara, dal calcio d'inizio al fischio finale.

Manchester City in campo, probabilmente, con il 4-2-3-1 con Ederson tra i pali, Walker e Zinchenko esterni, Ruben Dias e Laporte in mezzo. Rodri e Gundogan mediani, con Ferran Torres, De Bruyne e Sterling sulla trequarti. Aguero centravanti.

Borussia Dortmund, invece, con il 4-3-3 con Hitz tra i pali, Meunier e Schulz terzini, Akanji e Hummels centrali. Delaney, Bellingham e Dahoud centrali con Reus e Sancho accanto a Haaland.

MANCHESTER CITY (4-2-3-1): Ederson; Walker, Rúben Dias, Laporte, Zinchenko; Rodri, Gündoğan; Ferran Torres, De Bruyne, Sterling; Agüero

BORUSSIA DORTMUND (4-3-3): Hitz; Meunier, Akanji, Hummels, Schulz; Delaney, Bellingham, Dahoud; Reus, Haaland, Sancho.