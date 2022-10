Il Liverpool perde Luis Diaz: lesione ai legamenti del ginocchio, tornerà nel 2023

Infortunio ai legamenti del ginocchio per Luis Diaz dopo la sfida persa contro l'Arsenal: il Liverpool lo riavrà a disposizione solo nel 2023.

Non è un periodo particolarmente felice per il Liverpool e i suoi tifosi: 'Reds' sconfitti a Londra dall'Arsenal nello scontro diretto dell'ultima giornata di Premier League e costretti a fare i conti con la triste realtà degli infortuni.

Arthur, centrocampista in prestito dalla Juventus, dovrà operarsi a causa di un problema muscolare al quadricipite di grave entità che lo terrà ai box per tre-quattro mesi, ma questa non è l'unica cattiva notizia per Klopp: all'Emirates Stadium si è fatto male anche Luis Diaz.

Il colombiano è finito k.o. dopo uno scontro di gioco - all'apparenza innocuo - con Thomas Partey: medicato dai sanitari del Liverpool, l'ex Porto ha abbandonato il campo nella parte conclusiva del primo tempo lasciando spazio a Roberto Firmino, poi autore del momentaneo 2-2.

Secondo quanto appreso da GOAL, il problema di Luis Diaz è serio: lesione ai legamenti del ginocchio e conseguente lungo stop, con rientro previsto direttamente nel 2023.

Nessun intoppo in ottica Mondiali (la Colombia non si è qualificata), una grossa perdita invece per Klopp, acuita da un avvio di stagione al di sotto delle aspettative che vede il Liverpool stazionare addirittura al decimo posto in campionato.

A preoccupare l'ambiente sono anche le condizioni di Alexander-Arnold, vittima di un fastidio alla caviglia rimediato contro l'Arsenal: in attesa di ulteriori dettagli che chiariscano completamente l'entità dell'infortunio, il terzino inglese viaggia verso il forfait in occasione delle sfide con Rangers e Manchester City.