Arthur si opera: tre-quattro mesi di stop

Il brasiliano in prestito dalla Juventus ha rimediato un problema muscolare di grave entità e non potrà essere a disposizione del Liverpool.

166 minuti spalmati tra Champions League, Premier League 2 e Coppa di Lega a cui partecipano le compagini di terza, quarta serie e seconde squadre. Il 2022/2023 di Arthur Melo con il Liverpool è fin qui tutto questo e lo sarà almeno fino al prossimo anno.

Arthur, infatti, ha rimediato un problema muscolare di grave entità, che lo porterà a rimanere fuori per tre-quattro mesi vista la necessità dell'intervento chirurgico. Se tutto andrà bene potrà essere nuovamente a disposizione a gennaio, ma non è da escludere un ritorno a febbraio.

L'ex giocatore della Juventus non ha ancora esordito in Premier League, impossibilitato a farlo almeno fino al prossimo inverno. Athur è in prestito dai bianconeri fino a giugno, con riscatto fissato a determinate condizioni che attualmente sembrano difficili da verificarsi.

Arthur è stato ceduto dalla Juventus per 4,5 milioni, con oneri accessori da 300.000 euro. Il Liverpool avrebbe in teoria la possibilità di riscattarlo pagando 37,5 milioni in due esercizi.

Subentrato in Champions contro il Napoli, ha giocato con la seconda squadra per abituarsi al nuovo campionato, così da poter poi essere a disposizione di Klopp in maniera costante.

L'infortunio al quadricipite alla vigilia del big match contro l'Arsenal ha invece scombinato i piani di Arthur e dello stesso Liverpool.

Anche la Juventus dovrà capire le intenzioni dei Reds nei prossimi mesi, con possibile ritorno al termine dell'annata 2022/2023.